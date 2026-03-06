樺漢營收／2月108億元、年增3.26% 創歷史同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）6日公布2026年2月自結合併營收達108.18億元，月減6.09%、年增3.26%，創歷史同期新高；累計樺漢今年前兩個月營收為223.39億元，年增2.66%。

樺漢三大事業體2月營收表現亮眼，前二月累計營收穩健突破去年同期，B/B Ratio強勁挹注首季動能。工控物聯網受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，營收達57.3億元，年增7.6％，為整體營收提供穩定的增長動能，帶動關鍵成長；智慧工廠與廠務營收達41.7億元，年增5.4％，主要反應北美等地半導體高科技廠務工程進度推進，帶動高科技設備材料銷售、整合系統及客製化設備研發製造等業務營收成長、獲利可望強勢高成長。智慧軟體與方案營收為9.2億元，雖年減，但第1季整體營收表現預期仍可望優於去年同期。

樺漢個體（含全資子公司）營收達18.8億元，年增27.6%，延續強勁成長態勢，主要動能來自邊緣 AI（Edge AI）應用落地至全球區域智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，歐美智慧零售餐飲相關專案的滲透率正實質反映於營收表現上。

同時，樺漢持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

此外，樺漢將於3月30日舉行法人說明會，屆時將說明2025年的財務績效與配息政策。