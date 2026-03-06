快訊

臻鼎營收／2月117億元年減逾3% 高階 AI 應用續成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

全球 PCB 龍頭臻鼎（4958）於6日公布2026 年 2 月合併營收為新台幣 117.21 億元，年減 3.97%。累計 1 至 2 月營收達新台幣 252.85 億元，年減 1.51%。臻鼎表示，儘管二月仍處消費性電子淡季，公司高階AI相關產品動能依然維持強勁成長，伺服器/光通訊與 IC 載板營收皆保持 60%以上年增率，顯示營收結構正加速向高階 AI 應用傾斜，轉型效益持續顯現。

展望 2026 年，受惠高階 AI 應用需求持續擴張、客戶規格升級帶動價量齊揚，包含AI伺服器、光通訊與高階IC載板預期都有強勁成長，加上大陸、泰國及高雄新產能逐步量產貢獻下，公司預期營運動能將進一步增強，正式邁入新一輪高速成長階段，全年營收可望再創歷史新高。

臻鼎已訂於 3 月 12 日(四)下午 3 點召開 2025 年全年線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。

高雄 伺服器 法人說明會

