富采財報／2025年每股虧損3.69元 將處分竹南廠預計利益11.7億元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

LED廠富采（3714）6日舉行法說並公布2025年財報，受終端市場需求調整影響，全年歸屬母公司業主淨損27.15億元，較2024年的13.85億元虧損擴大，每股虧損3.69元，毛利率由同期的13.61%大幅降至5.7%。

富采控股董事長彭雙浪並宣布資產活化決議，子公司富采光電將以20億元處分竹南廠房及設備給台灣杜邦，預計處分利益達11.73億元。彭雙浪強調，隨資產活化與Micro LED導入量產，今年將以改善獲利為首要目標，全力衝刺轉虧為盈。

富采2025年第4季歸屬母公司業主淨損7.82億元，虧損幅度較前一季的6.13億元及同期的6.23億元擴大，每股虧損1.07元；單季營收52.08億元，季減7.05%，年減5.43%。

富采指出，去年第4季受營收規模縮減影響，營業毛損約1.38億元，呈現由盈轉虧，但公司現金部位充裕達134億元。針對財務結構優化，今年預估資本支出約20億元，且隨著部分設備折舊陸續到期，今年折舊費用預計下降至30億元。

富采表示，此次資產處分標的為坐落於苗栗縣竹南鎮科西一路12號的N9廠房及附屬設備，建物面積約9,609坪。彭雙浪表示，過去兩年公司積極整併廠區以提升營運效能，此次出售廠房回收的資金將投注於具未來性的技術。

在產品線展望方面，富采光電總經理唐修穆表示，先進顯示Micro LED多項產品已進入驗證期，第1季起逐步導入量產，今年營收有望較去年翻倍成長。感測事業雖在第1季因穿戴產品淡季而營收下滑，但全年看好NB人臉辨識動能，營收可望呈現雙位數成長。

車用布局方面，富采光電董事長范進雍說明，雖然車用Chip受整體車市低迷影響，第1季營收仍面臨下滑壓力，但iSD尾燈與氛圍燈等新案已陸續發酵，加上車外顯示與日行燈等新專案參與度提升，預計第2季起Chip事業將重回成長正軌。

背光應用部分，受惠於2026年國際體育賽事帶動，TV背光第1季營收預計呈現雙位數季增；IT背光則在國際品牌市佔率提升下，第1季預估有個位數成長。儘管地緣政治與全球經濟環境仍存變數，富采強調，將持續透過資產活化與產品組合優化，致力讓公司營運重回獲利常軌。

營收 富采

