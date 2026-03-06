快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
宏達電6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元。圖／報系資料照片
宏達電6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元。圖／報系資料照片

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

宏達電宣布推出限量「VIVE Eagle全效變色鏡片款」，進一步擴充AI智慧眼鏡產品選項，以回應消費者對全天候配戴與多元生活情境使用的需求。此次除原有眼鏡通路體系外，VIVE Eagle全系列產品亦正式上架VIVE.com官方網站，讓消費者能透過官方eshop更便利地選購產品，同時持續透過台灣大哥大（3045）、2020EYEhaus、小林眼鏡及多家合作經銷夥伴門市提供實體銷售與體驗服務，強化線上與線下整合的銷售布局。

此外，配合農曆新年消費檔期，HTC推出期間限定促銷活動，搶攻新年購物潮，串聯官方網站、電商平台及實體門市通路，藉由節慶回饋方案帶動市場買氣，進一步推升AI穿戴產品在日常生活中的普及度。

宏達電宣布與國立高雄大學完成VIVERSE第二年高教實證，進一步驗證VIVERSE已從創作工具發展為可長期導入教育場域的沉浸式平台，顯示其沉浸式教學模式正逐步成熟，不僅有助培養具備跨域思維與新媒體敘事能力的創作者，也為未來文化、教育、遊戲與企業應用累積內容與人才基礎。

宏達電表示，透過VIVERSE Create的免程式碼建置能力，學生可聚焦於空間敘事、互動設計與內容轉譯，降低沉浸式創作門檻；同時，VIVERSE也透過開放架構支援多種主流WebXR開發工具，進一步強化其作為跨平台內容生態系的發展潛力。

HTC 消費者 智慧眼鏡

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

