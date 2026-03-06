11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

6日大盤震盪，但兆赫受惠買盤湧入，成交量放大至11.12萬張，股價鎖上漲停，上漲5.1元，收56.2元，漲停委買張數3萬張。

兆赫股價漲勢氣勢如虹，2026年以來從26.4元，漲幅超過101%。

兆赫2025年第3季每股淨損0.04元，累計前3季每股淨損1.13元，但10月每股純益0.11元，單月轉虧為盈，延續10月獲利氣勢，12月營收3.28億元，年增129%，每股稅後純益0.12元。

2026年開年，兆赫業績開紅盤，1月營收3.8億元，年增163%，歸屬母公司業主淨利4,700萬元，年增208%，每股純益0.15元。

兆赫表示，客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，致使本月營收較去年同期大幅成長。

近年兆赫轉型跨向有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器等產品，已打入美國有線電視多系統營運商（MSO），並從低雜訊降頻器（LNB）跨向低軌衛星新產品，未來營運可望穩步成長。