貿聯財報／2025年 EPS 46.57元 獲利90億元創歷史新高

貿聯-KY（3665）6日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，季增4%，年增76%；2025年第4季EPS為14.05元，2025年第3季EPS為13.51元，2024年第4季EPS為8.31元；2025年全年稅後純益90.05億元，創歷史新高，年增105%，2025年全年EPS為46.57元。

貿聯表示，2025年獲利再度攀頂，其中，AI產品比重持續攀升，帶動單季高效運算部門（HPC） 營收占比突破45%。該公司今年一月已順利完成對新富生光電的收購。此次收購為貿聯在高速光學互連領域的重要里程碑，將進一步強化研發與量產能力，支援 AI 資料中心及高效能運算等關鍵應用。

貿聯指出，新富生在資料中心的光纖跳線居業界領先地位，長期為國際光通訊領導客戶提供高品質的光學解決方案，強化貿聯於CPO等關鍵技術領域中扮演重要角色，協助加速下一世代光學互連技術的開發。結合新富生的光學專長與貿聯的全球研發、製造與客戶服務平台，將為全球AI基礎架構與資料中心客戶打造更完整的一站式互連解決方案。貿聯將持續投資並擴增其營運據點及產能，推動長期穩健成長。

至於2025年第4季各部門業績表現，在工業用部門方面，整體工業用業務微幅季減2%，其中半導體設備與工廠自動化業務表現穩健，持續季增。

至於資訊數據部門方面，HPC持續貢獻成長，年增 199%。車用部門方面，整體車用小幅季減 5%，但呈現年成長 4%。電器部門方面，則延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響，本季銷售季減10%。