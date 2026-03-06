快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

貿聯財報／2025年 EPS 46.57元 獲利90億元創歷史新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）6日公布2025年第4季稅後純益27.4億元，創單季新高，季增4%，年增76%；2025年第4季EPS為14.05元，2025年第3季EPS為13.51元，2024年第4季EPS為8.31元；2025年全年稅後純益90.05億元，創歷史新高，年增105%，2025年全年EPS為46.57元。

貿聯表示，2025年獲利再度攀頂，其中，AI產品比重持續攀升，帶動單季高效運算部門（HPC） 營收占比突破45%。該公司今年一月已順利完成對新富生光電的收購。此次收購為貿聯在高速光學互連領域的重要里程碑，將進一步強化研發與量產能力，支援 AI 資料中心及高效能運算等關鍵應用。

貿聯指出，新富生在資料中心的光纖跳線居業界領先地位，長期為國際光通訊領導客戶提供高品質的光學解決方案，強化貿聯於CPO等關鍵技術領域中扮演重要角色，協助加速下一世代光學互連技術的開發。結合新富生的光學專長與貿聯的全球研發、製造與客戶服務平台，將為全球AI基礎架構與資料中心客戶打造更完整的一站式互連解決方案。貿聯將持續投資並擴增其營運據點及產能，推動長期穩健成長。

至於2025年第4季各部門業績表現，在工業用部門方面，整體工業用業務微幅季減2%，其中半導體設備與工廠自動化業務表現穩健，持續季增。

至於資訊數據部門方面，HPC持續貢獻成長，年增 199%。車用部門方面，整體車用小幅季減 5%，但呈現年成長 4%。電器部門方面，則延續上一季的保守展望，持續受消費者信心影響，本季銷售季減10%。

貿聯

延伸閱讀

新盛力財報／去年獲利創新高、EPS 達3.13元 擬配現金股利2.5元

世禾2025年EPS 8.36元 華通5.51元

世禾財報／2025年全年EPS 8.36元 獲利創新高

聯友財報／去年全年EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

智邦營收／史上最旺2月235億元 月增9.6%、年增82.7%

智邦科技（2345）今（6）日公布2月營收235.8億元，雖然2月工作天數減少，但仍較1月的215.3億元成長，月增9.6%，年增82.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。