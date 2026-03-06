尖點財報／2025年每股稅後純益2.75元 鑽針月產能拉升中

PCB鑽針廠商尖點（8021）於6日通過2025年第4季度財務報告。2025年第4季合併營收為13.41億元，較上季增加14.8%，較2024年同期增加40.8%；營業毛利為4.67億元，較上季增加27.6%，較2024年同期增加80.7%，毛利率為34.8%，較上季增加3.5個百分點，較2024年同期增加7.7個百分點；營業利益為2.58億元，較上季增加38.4%，較2024年同期增加223.4%；淨利歸屬於母公司業主為1.5億元，較上季增加36.9%，較2024年同期增加207%；每股稅後純益新台幣1.06元。2025年淨利歸屬於母公司業主為新台幣3.89億元；每股稅後純益為新台幣2.75元。

尖點統計，2025年度累積營收為44.1億元，較2024年度增加24.5%；營業毛利為13.61億元，較2024年度增加46.7%，毛利率為30.9%，較2024年度增加4.7個百分點；營業利益為6.57億元，較2024年度增加136.0%；稅前淨利6.64億元，較2024年度增加127.4%。

尖點說明，受惠於AI伺服器與交換機等產業需求持續暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動公司2025年第4季整體營運表現。其中高階鑽針需求明顯成長，產能利用率維持九成以上，鍍膜產品銷售比重提升至52%；鑽孔業務亦受終端需求帶動，營收較2025年第三季成長6%。另受惠產品組合優化，以及持續落實費用控管，公司2025年第4季毛利率、營業利益率及稅後淨利率皆較前一季及2024年同期提升。

展望2026年，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，尤其AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點科技已於今年啟動擴產計畫，預計於第1季底將鑽針月產能由3,100萬支提升至3,500萬支，並逐步擴增至2026年底4,500萬支之規模；此外，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。