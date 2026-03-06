快訊

連平民都炸…無差別襲擊中東多國 伊朗否認與鄰國開戰：都是附帶損害

讓棒球再次偉大：WBC經典賽能否比肩世界盃？

「完整抽出第一張衛生紙」有多難？網崩潰提問 日紙業公司一招解決

聽新聞
0:00 / 0:00

尖點財報／2025年每股稅後純益2.75元 鑽針月產能拉升中

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭（左）與總經理林若萍。記者尹慧中／攝影

PCB鑽針廠商尖點（8021）於6日通過2025年第4季度財務報告。2025年第4季合併營收為13.41億元，較上季增加14.8%，較2024年同期增加40.8%；營業毛利為4.67億元，較上季增加27.6%，較2024年同期增加80.7%，毛利率為34.8%，較上季增加3.5個百分點，較2024年同期增加7.7個百分點；營業利益為2.58億元，較上季增加38.4%，較2024年同期增加223.4%；淨利歸屬於母公司業主為1.5億元，較上季增加36.9%，較2024年同期增加207%；每股稅後純益新台幣1.06元。2025年淨利歸屬於母公司業主為新台幣3.89億元；每股稅後純益為新台幣2.75元。

尖點統計，2025年度累積營收為44.1億元，較2024年度增加24.5%；營業毛利為13.61億元，較2024年度增加46.7%，毛利率為30.9%，較2024年度增加4.7個百分點；營業利益為6.57億元，較2024年度增加136.0%；稅前淨利6.64億元，較2024年度增加127.4%。

尖點說明，受惠於AI伺服器與交換機等產業需求持續暢旺，PCB板材層數與材料規格持續提升，帶動公司2025年第4季整體營運表現。其中高階鑽針需求明顯成長，產能利用率維持九成以上，鍍膜產品銷售比重提升至52%；鑽孔業務亦受終端需求帶動，營收較2025年第三季成長6%。另受惠產品組合優化，以及持續落實費用控管，公司2025年第4季毛利率、營業利益率及稅後淨利率皆較前一季及2024年同期提升。

展望2026年，主要客戶仍處於產能擴充階段，對於終端需求維持樂觀，尤其AI伺服器與高速運算相關應用動能持續。尖點科技已於今年啟動擴產計畫，預計於第1季底將鑽針月產能由3,100萬支提升至3,500萬支，並逐步擴增至2026年底4,500萬支之規模；此外，台灣新廠及後續產能規劃亦持續推進中。

毛利率 產能利用率 尖點

延伸閱讀

騰輝營收／2月達3.55億元 產品升級漲價效應挹注

金益鼎財報／2025年全年 EPS 6.6元 擬配息3.8元、殖利率3.8%

東研信超財報／2025年全年EPS 1.58元 擬配息1元

世禾財報／2025年全年EPS 8.36元 獲利創新高

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

宏達電營收／2月1.58億元 月減1.6%、年減13.9%

宏達電（2498）6日公布2026年2月合併營業收入為1.58億元，月減1.67%、年減13.92%；累計今年前2月合併營收3.18億元，年減7.41%。

11萬張買盤湧入！兆赫股價再鎖漲停 創十年新高

兆赫（2485）近期搭上低軌衛星議題，加上有線電視Docsis 4.0升級的寬頻骨幹網路1.8GHz放大器放量出貨，帶動營運轉虧為盈，連續多月穩定獲利，今年1月每股純益0.15元，推升股價持續攀高。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

智邦營收／史上最旺2月235億元 月增9.6%、年增82.7%

智邦科技（2345）今（6）日公布2月營收235.8億元，雖然2月工作天數減少，但仍較1月的215.3億元成長，月增9.6%，年增82.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。