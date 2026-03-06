旺宏營收／2月30.3億元年月雙增 前二月年增55.6%

記憶體廠旺宏（2337）6日公布2月合併營收30.3億元，月增0.4%、年增60%；累計今年前二月合併營收60.47億元，較去年同期增加55.6%，延續今年開年以來的成長動能。

以單月表現來看，旺宏2月營收與1月的30.17億元相近，維持在高檔水準。旺宏先前公告，1月營收已創39個月新高，且受惠市場需求復甦，NOR Flash與SLC NAND市況翻揚，營運明顯回溫；如今2月營收續穩，也讓市場持續關注公司首季表現。

至於後市，旺宏先前在法說會提到，去年第4季已是全年虧損最少的一季，隨著需求延續與營運效率提升，將持續推動毛利率與獲利結構改善，並期待2026年營運再往上。整體來看，這次2月營收維持月增、年增格局，反映公司營運仍在復甦軌道上。