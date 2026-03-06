研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

研華自4日法說會釋出強勁展望後，帶動股價近期強勢表態，6日收在375元，上漲32.5元、漲幅9.49%，累計短線股價連續兩日上漲，波段漲幅達20.39%。

研華二月營收以區域別角度，歐洲、台灣及韓國市場表現突出，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為25%、48%及43%；北美及中國大陸呈現個位數年增；然日本及新興市場則表現衰退。各事業群表現而言，智能系統事業群 (iSystems) 維持成長動能，年增13%；物聯網自動化事業群 (IAutomation) 及智能服務事業群 (iService) 較去年同期略為下滑；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體表現小幅衰退，其中嵌入式運算與周邊系統 (EIoT ) 成長8%，然應用電腦事業群 (ACG) 則表現下滑。

累計前二月營收來看，歐洲、中國大陸、台灣及韓國市場成長動能強勁，分別年增21%、37%、77%及39%；北美市場為高個位數成長；新興市場表現持平；而日本則較去年同期微幅衰退。各事業群整體表現良好，智能系統事業群、物聯網自動化事業群及智能服務事業群 分別成長15%、19%及6%。嵌入式事業群整體較去年同期增長14%，其中嵌入式運算與周邊系統與應用電腦事業群 分別年增19%和7%。

展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸三大市場皆會成長，且從B/B Ratio來看，接單情況相當「驚人！」，1~2月BB值衝上1.8，在此情況下，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長的佳績，帶動當季營益率呈現增長趨勢。