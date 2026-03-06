聽新聞
智邦營收／史上最旺2月235億元 月增9.6%、年增82.7%
智邦科技（2345）今（6）日公布2月營收235.8億元，雖然2月工作天數減少，但仍較1月的215.3億元成長，月增9.6%，年增82.7%。
累計前2月，智邦營收451.1億元，年增77.4%。
智邦今日受惠美系外資上調目標價，從原本的1,620元，上調至1,850元，維持「加碼」評等，股價盤中一度躍過1,500元大關，來到1,515元，終場上漲45元，收1,465元，創歷史新高。
智邦將於3月12日舉行董事會通過2025年財報，外資報告指出，智邦第4季雖AI加速器模組處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，使得營運維持高檔，預估單季每股純益可望來到12.9元。
外資看好，智邦主要客戶AI加速器模組持續成長，AI驅動客戶需要的交換器從400G快速升級800G，可望持續放大營收規模，並推升獲利能力。
