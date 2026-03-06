快訊

新盛力財報／去年獲利創新高、EPS 達3.13元 擬配現金股利2.5元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠新盛力（4931）6日公布2025年財報，受惠AI伺服器BBU業務持續成長，帶動稅後純益來到2.04億元，年增26.71%，創下上櫃來歷史新高紀錄，每股純益為3.13元。此外，董事會決議擬配發現金股利2.5元，以今日股價132元計算，現金殖利率約為1.89%。

新盛力2025年營收24.51億元，年增22.55%；毛利率21.81%，年增1.51個百分點；營益率10.14%，年增2.45個百分點。

新盛力2025年第4季營收7.85億元，季增43.77%、年增92.4%；毛利率26.27%，季增6.81個百分點，年減0.5個百分點；營益率15.45%，季增9.44個百分點，年增6.2個百分點；稅後純益1.03億元，季增123.91%、年增101.96%，一季賺贏前三季獲利，每股純益1.58元。

此外，新盛力董事會決議擬配發現金股利2.5元，並將於5月27日舉行股東會。

營收 每股純益 財報

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

研華營收／2月56.2億元、年增6.27% 首季營運將「淡季不淡」

研華（2395）6日公布2026年2月份合併營收為56.27億元，受農曆春節工作天數減少影響，月減20.3%、但年增6.27%；累計研華今年前兩個月營收達126.86億元，年增15.04%。展望後市，由於接單狀況強勁，研華預估首季營收將交出年比雙位數成長、季比個位數成長，今年第1季營運表現將「淡季不淡」。

智邦營收／史上最旺2月235億元 月增9.6%、年增82.7%

智邦科技（2345）今（6）日公布2月營收235.8億元，雖然2月工作天數減少，但仍較1月的215.3億元成長，月增9.6%，年增82.7%。

美系外資上修智邦目標價 上看1,850元

美系外資看好網通大廠智邦（2345）主要客戶AI加速器模組持續成長，AI驅動客戶需要的交換器從400G快速升級800G，可望持續放大營收規模，並推升獲利能力，再次上調智邦目標價，從原本的1,620元，上調至1,850元，維持「加碼」評等。

