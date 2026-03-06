聽新聞
0:00 / 0:00
新盛力財報／去年獲利創新高、EPS 達3.13元 擬配現金股利2.5元
電池模組廠新盛力（4931）6日公布2025年財報，受惠AI伺服器BBU業務持續成長，帶動稅後純益來到2.04億元，年增26.71%，創下上櫃來歷史新高紀錄，每股純益為3.13元。此外，董事會決議擬配發現金股利2.5元，以今日股價132元計算，現金殖利率約為1.89%。
新盛力2025年營收24.51億元，年增22.55%；毛利率21.81%，年增1.51個百分點；營益率10.14%，年增2.45個百分點。
新盛力2025年第4季營收7.85億元，季增43.77%、年增92.4%；毛利率26.27%，季增6.81個百分點，年減0.5個百分點；營益率15.45%，季增9.44個百分點，年增6.2個百分點；稅後純益1.03億元，季增123.91%、年增101.96%，一季賺贏前三季獲利，每股純益1.58元。
此外，新盛力董事會決議擬配發現金股利2.5元，並將於5月27日舉行股東會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。