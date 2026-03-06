快訊

美系外資上修智邦目標價 上看1,850元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
美系外資上修智邦目標價，上看1,850元。記者黃晶琳／攝影
美系外資看好網通大廠智邦（2345）主要客戶AI加速器模組持續成長，AI驅動客戶需要的交換器從400G快速升級800G，可望持續放大營收規模，並推升獲利能力，再次上調智邦目標價，從原本的1,620元，上調至1,850元，維持「加碼」評等。

智邦6日股價一度站上1,500元大關，來到1,515元，突破上波高點，午盤漲幅逾3%，股價來到1,470元。

智邦將於3月12日舉行董事會通過2025年財報，外資報告指出，智邦第4季雖AI加速器模組處於產品世代轉換期，但800G交換器產品持續出貨，使得營運維持高檔，預估單季每股純益可望來到12.9元，

外資認為，智邦資料中心用交換器除既有客戶持續出貨，並升級800G產品以外，近期更獲得大型雲端業者（Hyperscaler）新訂單，並開始出貨800G產品，智邦與新客戶採用不同ASIC解決方案，展開多項專案合作，預估今年新客戶貢獻約15%營收，更可望進一步推升網路交換器貢獻營收比重提升至48%，並推升毛利率水準。

外資指出，智邦AI加速器模組主要客戶訂單今年仍將持續成長，雖客戶導入新的供應商，但智邦仍將維持大部分訂單，並持續成長，但成長速度將比去年年增300%的高度成長有放緩表現。

