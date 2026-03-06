穎崴亮燈漲停 AI 高階測試需求續旺、盤中衝上5,250元

半導體測試介面廠穎崴（6515）6日盤中亮燈漲停，股價攻上5,250元，再度成為盤面最受矚目的高價指標股。市場買盤明顯聚焦的背後，主軸仍圍繞AI帶動的先進封裝與高階測試需求續強，台灣測試介面族群訂單能見度拉長、產能利用率維持高檔，穎崴也名列這波擴產潮的核心受惠股。

穎崴今年元月自結營收8.86億元，雖較前月小減4.5%，但年增32.6%，改寫歷年同期新高；法人並看好，受惠AI GPU系統級測試（SLT）測試座大單與ASIC需求同步增溫，穎崴首季營收、獲利都有機會續衝高。公司先前也引述Omdia預估，2026年半導體市值將年增13.6%，其中資料中心占比可望突破50%，反映AI基建需求仍是今年產業最強支撐。

隨著AI應用快速發展、全球客戶合作深化與新品加速導入，穎崴今年營運再創新高的期待升溫，也成為今日股價強攻漲停的重要底氣。