快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

穎崴亮燈漲停 AI 高階測試需求續旺、盤中衝上5,250元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
穎崴董事長暨總經理王嘉煌（右）、發言人陳紹焜（左）。記者朱子呈攝影／聯合報系資料照
穎崴董事長暨總經理王嘉煌（右）、發言人陳紹焜（左）。記者朱子呈攝影／聯合報系資料照

半導體測試介面廠穎崴（6515）6日盤中亮燈漲停，股價攻上5,250元，再度成為盤面最受矚目的高價指標股。市場買盤明顯聚焦的背後，主軸仍圍繞AI帶動的先進封裝與高階測試需求續強，台灣測試介面族群訂單能見度拉長、產能利用率維持高檔，穎崴也名列這波擴產潮的核心受惠股。

穎崴今年元月自結營收8.86億元，雖較前月小減4.5%，但年增32.6%，改寫歷年同期新高；法人並看好，受惠AI GPU系統級測試（SLT）測試座大單與ASIC需求同步增溫，穎崴首季營收、獲利都有機會續衝高。公司先前也引述Omdia預估，2026年半導體市值將年增13.6%，其中資料中心占比可望突破50%，反映AI基建需求仍是今年產業最強支撐。

隨著AI應用快速發展、全球客戶合作深化與新品加速導入，穎崴今年營運再創新高的期待升溫，也成為今日股價強攻漲停的重要底氣。

營收 半導體 穎崴

延伸閱讀

股王信驊2月營收創高 法人看好受惠伺服器需求轉強

智伸科財報／去年全年EPS 6.04元 擬配發現金股利4.2元

外資再砍、投信硬撐！三大法人續賣超456億元 台股仍飆844點

台股攻勢未止？ 股王信驊攻漲停、千金股多檔大漲逾5%

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

穎崴亮燈漲停 AI 高階測試需求續旺、盤中衝上5,250元

半導體測試介面廠穎崴（6515）6日盤中亮燈漲停，股價攻上5,250元，再度成為盤面最受矚目的高價指標股。市場買盤明顯聚焦的背後，主軸仍圍繞AI帶動的先進封裝與高階測試需求續強，台灣測試介面族群訂單能見度拉長、產能利用率維持高檔，穎崴也名列這波擴產潮的核心受惠股。

6券商申報旺宏5902萬元違約交割　今年上市公司首件

美伊開戰引發股市劇烈震盪，根據台灣證券交易所5日晚間公告，包括統一、富邦台南、國泰敦二、元大前金、群益、國泰敦南等6家券...

富世達2025年EPS 31元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（5）日召開法說會，公布去年稅後純益21.25億元，年增73.2%，每股純益31元，創新高。董事長黃祖模指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，今年業績可望持續成長，展望相當樂觀。

信邦2025年EPS 13.02元 配息10元

信邦（3023）昨（5）日公布去年第4季稅後純益7.1億元，季減3.05%，年減3.18%，每股純益2.96元。2025年稅後純益31.25億元，年減11.45%，每股純益13.02元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。