大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光（3008）昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

儘管智慧手機市場面臨記憶體缺貨大漲價等變數，惟蘋果近日推出iPhoen 17e新機，定位為「最平價iPhone」，訴求高效能與超值價格，搶攻平價市場，加上三星新款艦機機Galaxy S26系列等非蘋陣營新機齊發，外界看好，大立光3月業績不只會比2月好，更有機會超越元月，首季營收有望是歷來最旺的淡季。惟大立光不評論法人預估的財務數字。

針對記憶體價格飆漲是否影響手機品牌廠今年訂單，大立光董事長林恩平日前直言，記憶體價格大漲導致手機廠成本上揚，部分品牌商延後鏡頭規格升級，可能影響銷售下滑，以小客戶受影響比較大，多沿用原來的解決方案，大客戶則還是繼續前進。

法人憂心，因成本大漲，加上整體經濟環境不佳，是否引發鏡頭市場新一波價格壓力，林恩平回應，大多數價格已談定，至於數量則看客戶銷售表現。外界預期，蘋果下半年新推出的iPhone 18將首度搭載可變光圈鏡頭，為近年最大升級，為大立光今年獲利加分。

林恩平未評論單一客戶訂單動態，但他證實，可變光圈鏡頭第3季開始出貨。

他說，可變光圈鏡頭的生產難度比潛望式鏡頭高，主要因光圈多，檢測工序也比較多，會有更多鏡頭被淘汰下來，目前仍與客戶協商中，可變光圈鏡頭價格好一些，但良率沒法估計，預計鏡頭規格第2季敲定。

大立光日前宣布，董事會決議去年下半年盈餘擬配發每股52元現金股利，配發率50.3%，維持往年水準。預計3月19日除息，將發出68億元現金，預計4月16日發放股利。

