鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海5日公布2月合併營收5,958.13億元。 路透
鴻海5日公布2月合併營收5,958.13億元。 路透

鴻海（2317）昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

展望後市，鴻海表示，目前看本季能見度約與市場預期相當，隨AI機櫃出貨持續放量、消費智能產品也優於預估，預期本季季節性表現將優於過去五年區間。鴻海將在3月16日舉行法說會，公布2025年財報與營運展望。

鴻海營收
鴻海營收

供應鏈人士透露，蘋果已發表iPhone 17系列新成員iPhone 17e，主打更具價格競爭力，同時導入新一代A19晶片與C1X行動數據機系統，並將入門儲存空間提升至256GB，售價2.19萬元起，新機將於11日上市，鴻海為iPhone 17e獨家代工廠，受惠最大，並增添本季傳統淡季成長力道。

鴻海表示，與元月相較，2月主要業務中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」均略為衰退；「消費智能產品類別」及「元件及其他產品類別」則呈現衰退，主因農曆年假期工作天數較少。

與去年同期相較，2月「雲端網路產品類別」呈現強勁成長，主因AI雲端產品拉貨動能強勁；至於「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則較去年同期衰退，主因農曆年假期工作天數減少。

至於前二月主要業務與去年同期相較，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」均強勁成長，反映AI雲端產品拉貨動能強勁，以及主要業務的零組件出貨增加。至於「消費智能產品類別」約略持平，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

鴻海昨天股價上漲7元，收224元，成交量5.43萬張。

鴻海

