鴻碩奪200億新能源訂單

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻碩（3092）昨（5）日表示，旗下鴻銘智能攜手加拿大GridVici Solutions組成長期戰略聯盟，拓展北美業務，並拿下未來三到五年的7億美元（約新台幣200億元）新能源產品訂單，第2季起陸續出貨。

鴻碩表示，未來五年內雙方將共同投入研究開發、技術協作、市場整合、財務投資結盟等全方位合作。合約期間內目標銷售EVSE（充電樁產品）2萬套、BESS（儲能系統）400套。

鴻碩董事長張利榮表示，線材業務面臨中國大陸業者搶單壓力，鴻碩轉型發展充電槍與相關線材領域，並拓展至太陽能光電、儲能櫃與充電樁等領域，朝「光儲充」系統整合設備商轉型。

GridVici Solutions專注於電網優化、電力容量擴充、智慧電力解決方案與能源管理，GridVici的產業鏈與技術合作夥伴涵蓋多家國際企業，與全球超過300家電力公司建立合作關係。

相關新聞

鴻海營收寫最旺2月 本季不看淡

鴻海昨（5）日公布2月合併營收5,958.13億元，雖因農曆年假期導致工作天數減少而月減18.39%，仍是歷年最旺的2月，年增8.06%，反映AI雲端產品拉貨動能持續強勁；前二月合併營收1.32兆元，為同期新高，年增21.63%。

大立光2月營收月減15% 本月回溫 外界看好Q1業績走勢

大立光昨（5）日公布2月合併營收46.13億元，月減15%，年減3%，仍為同期次高；前二月合併營收101.12億元，年成長4%。大立光表示，隨著工作天數回復正常，預期3月拉貨動能將優於2月。

富世達2025年EPS 31元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（5）日召開法說會，公布去年稅後純益21.25億元，年增73.2%，每股純益31元，創新高。董事長黃祖模指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，今年業績可望持續成長，展望相當樂觀。

信邦2025年EPS 13.02元 配息10元

信邦（3023）昨（5）日公布去年第4季稅後純益7.1億元，季減3.05%，年減3.18%，每股純益2.96元。2025年稅後純益31.25億元，年減11.45%，每股純益13.02元。

大摩力挺奇鋐、富世達 評等「優於大盤」

摩根士丹利證券（大摩）在最新「散熱模組產業」報告中指出，根據通路調查，輝達下世代Vera Rubin平台伺服器機櫃將全面導入液冷系統。台廠中，維持奇鋐（3017）、富世達「優於大盤」評級。

矽創2025年EPS 14.66元

驅動IC廠矽創（8016）昨（5）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨利5.17億元，季增32.8％，年增23.2％，每股純益4.36元。去年歸屬母公司業主淨利17.45億元，年減5.5％，每股純益14.66元。

