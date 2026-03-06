聽新聞
鴻碩奪200億新能源訂單
鴻碩（3092）昨（5）日表示，旗下鴻銘智能攜手加拿大GridVici Solutions組成長期戰略聯盟，拓展北美業務，並拿下未來三到五年的7億美元（約新台幣200億元）新能源產品訂單，第2季起陸續出貨。
鴻碩表示，未來五年內雙方將共同投入研究開發、技術協作、市場整合、財務投資結盟等全方位合作。合約期間內目標銷售EVSE（充電樁產品）2萬套、BESS（儲能系統）400套。
鴻碩董事長張利榮表示，線材業務面臨中國大陸業者搶單壓力，鴻碩轉型發展充電槍與相關線材領域，並拓展至太陽能光電、儲能櫃與充電樁等領域，朝「光儲充」系統整合設備商轉型。
GridVici Solutions專注於電網優化、電力容量擴充、智慧電力解決方案與能源管理，GridVici的產業鏈與技術合作夥伴涵蓋多家國際企業，與全球超過300家電力公司建立合作關係。
