新代強攻智慧工廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

智慧製造解決方案業者新代集團（7750）昨（5）日在經濟部傳產加值園區，與經濟部及金屬工業研究發展中心簽署MOU，加入「金屬產業雙軸轉型推動大聯盟」。

新代集團表示，未來透過領先的控制器技術、機器人設備及雷射加工整合方案，攜手產官研三方力量，建立AI與ESG深度融合的智慧工廠示範場域，賦能台灣金屬產業鏈升級。

此次MOU由經濟部與金屬中心共同主導，規劃建置結合「AI應用、ESG永續、試製驗證、人才培育與示範展示」五大功能的智慧製造場域。

新代集團將投入智慧機器人與AI技術研發，推動智慧設備整合與產線示範應用，協助扣件業等傳統金屬產業升級為AI智慧設備應用模式，提升製程效率並落實節能減碳。

新代強調，集團包括新代科技、聯達智能、正鉑雷射「三箭齊發」，希望解決金屬產業轉型痛點。新代科技作為核心大腦，提供高性能控制器與雲端管理平台；聯達智能專注於機器人設備應用與工廠雲端監控系統，實現產線自動化與數據化透明管理；正鉑雷射則是深耕雷射技術，提供一站式加工整合方案。

