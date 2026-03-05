上銀營收／2月18.72億元、年減3% 受工作天數減少影響

傳動與控制科技大廠上銀科技（2049）公布2月合併營收18.72億元，月減12.9%、年減3%，主要受農曆春節及228連假，工作天數減少影響，累計前二月合併營收40.22億元、年減4.9%。

上銀稍早表示，1月起接單與出貨明顯增溫，罕見打破過往3月才回溫的慣例，景氣出現正向訊號，今年營收、獲利成長可期。

上銀去年第4季合併營收65.03億元，季增8.4%、年增約2%，隨著新台幣匯率趨穩，在匯兌利益挹注下，每股稅後純益從2024年同期的0.93元，回升至1.30元。

上銀去年合併營收242.63億元、年減0.5%，合併稅後純益15.26億元、年減22.6%，每股稅後純益為4.31元，董事會已通過每股擬配發2元現金股利，配發率46.4%。

目前，核心產品滾珠螺桿訂單能見度較先前多出半個月，由2至2.5個月拉長為2.5至3個月，線性滑軌維持在2至2.5個月；農曆年後工具機客戶下單也有增加趨勢，樂觀預期第1季營運應可優於去年同期。