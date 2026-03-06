英業達2月合併營收月減17％ 衝伺服器業務

英業達（2356）昨（5）日公告2月合併營收509.34億元，月減17.6％，主要受農曆年假期工作天數減少影響，也比去年同期衰退1.4%；前二月合併營收1,127.47億元，創同期新高，年增15.6％。

英業達統計，2月筆電出貨量約150萬台，月減11.8％、年成長6.3％。展望本季筆電出貨，英業達預估將比去年第4季呈現雙位數下滑，未來仍需密切觀察記憶體價格走勢，帶來的筆電售價上漲效應是否會影響消費者購買意願。

英業達對伺服器業務則抱持正向看法，預估本季伺服器業務出貨可望優於去年第4季。英業達先前在美國德州打造的新廠本季開始正式量產出貨，主攻L10、L11規格的AI伺服器市場，將成為今年推動營收明顯上揚的關鍵。

法人指出，英業達目前已經順利透過美系雲端服務供應商（CSP）拿下L10、L11新大單，擺脫去年下半年手上僅有營收規模較小的L6規格AI伺服器訂單。此外，英業達持續加碼AI伺服器組裝代工布局，先前在墨西哥購買土地興建的新廠房，預計今年8月將可望投產，屆時將會建置SMT打線產能，以及車用產品等相關業務。泰國新廠則規劃明年完工量產，另外也購置三塊新土地，將成為擴充伺服器及筆電業務的預備新生力軍。