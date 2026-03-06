jpp 2月營收月增13% 出貨動能強勁

聽新聞
航太機構件暨散熱大廠jpp-KY（5284）昨（5）日公告2月營收首度站上4億元大關、達4.07億元，創新高，月增13.3%，年增50.2%；前二月營收7.66億元，年增44.5%。

jpp指出，儘管2月工作天數較少，但因該公司主要生產基地位於泰國，出貨動能不受影響，加上受惠AI伺服器機櫃需求熱絡、歐洲航太子公司ADE營運回穩，以及軍工產業訂單挹注等加持，呈現淡季不淡的強勁動能。

據悉，目前jpp泰國廠區正積極應對客戶強勁需求預作準備。尤其是位於同一工業區的大客戶正在積極啟動擴廠計畫，jpp憑藉「地主隊」的就近供貨優勢（Just-In-Time），有效降低物流成本並提升溝通效率。

jpp指出，此單一客戶的第1季營收估計將較去年第4季成長20%以上，而該客戶的廠房目前都仍還在擴建當中，隨著客戶新廠下半年開始陸續完工，雙方合作項目將由目前的電源機構件進一步延伸至更多高階伺服器與儲能產品，展望樂觀。

jpp目前已成為美系大客戶的機櫃主力供應商，該客戶的機櫃訂單持續滿載。針對此一訂單需求，jpp已擴建新的噴漆產線，並因應未來各類型大型機櫃的需求引進大噸數沖床設備，預計將在第2季中旬完工，在新噴漆線產能加入後，預計噴漆產能將可提升至原有的2.5倍以上。

