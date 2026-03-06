聽新聞
信邦2025年EPS 13.02元 配息10元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）昨（5）日公布去年第4季稅後純益7.1億元，季減3.05%，年減3.18%，每股純益2.96元。2025年稅後純益31.25億元，年減11.45%，每股純益13.02元。

信邦並公告，董事會通過去年度每股擬配發現金股利10元，包括盈餘分配9.1元，分配率70%，以及資本公積分配每股現金股利0.9元。

信邦結算，去年第4季合併毛利率23.64%，季增0.62個百分點，年減0.42個百分點。信邦指出，去年第4季毛利率優於前一季，主要是產品組合變化，消費性產業比重季減3.02個百分點；合併營業外損益受認列金融資產評價損失影響而季減1.71億元，使得當季稅後純益季減3.05%。

與2024年同期相較，去年第4季合併毛利下滑，主因太陽能微逆變器營收年減23.54%。去年第4季整體營收較去年同期減少8.88%，由於營業費用減少及大陸子公司取得高新技術租稅優惠挹注，單季稅後純益小幅減少3.18%。

展望2026年，信邦董事長王紹新之前表示，該公司過去連續15年營收正成長的紀錄，在2025年劃下句點，隨著在半導體、機器人、無人機等AI產業的布局陸續開花結果，有信心2026年營運重返成長軌道。

信邦總經理梁偉銘之前說，面對AI熱潮，信邦沒有即時掌握住機會，目前已經調整方向，鎖定AI核心引擎半導體、AI基礎建設的數據中心、電力供應等，以及倉儲機器人、智慧交通、人形機器人等AI應用，2026年起有望逐漸看到成果。

基礎建設 人形機器人 現金股利

