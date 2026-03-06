聽新聞
富世達2025年EPS 31元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
富世達董事長黃祖模。記者季相儒／攝影
富世達董事長黃祖模。記者季相儒／攝影

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（5）日召開法說會，公布去年稅後純益21.25億元，年增73.2%，每股純益31元，創新高。董事長黃祖模指出，目前AI水冷零組件「產能追不上訂單」，今年業績可望持續成長，展望相當樂觀。

富世達昨日並公布，去年度盈餘每股擬配發現金股利12.5元，包含盈餘分配10.5元，以及資本公積2元。富世達昨天股價漲70元、收1,715元。

黃祖模表示，受惠AI伺服器對水冷快接頭需求持續擴張，帶動該公司出貨動能強勁，去年伺服器相關零組件營收占比約36%，今年可望增至五成以上，整體毛利率也會優於去年。

黃祖模透露，從目前在手訂單及後續市場發展動能估算，內部估計今年滑軌、水冷快接頭等AI伺服器產品出貨量將倍數成長，現階段已是「產能追不上訂單」，因此，富世達正積極擴產，期盼第2季之後新產能可盡速開出。

據悉，富世達不僅正在加速出貨輝達GB300伺服器用的水冷快接頭，也已打入輝達下一世代的VR系列供應鏈，目前越南廠正在加速進行擴產準備，估計第2季可完成準備，第3季起量產出貨。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件，翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套，即使新產能全部開出，也無法完全滿足客戶需求。

富世達去年第4季稅後純益7.52億元，季增9.5%，年增82.1%，每股純益10.96元；單季毛利率29.05%，季增1.39個百分點，年增9.85個百分點。去年營收124.14億元，年增51.6%，毛利率26.34%，年增4.03個百分點。

智慧手機軸承業務方面，黃祖模指出，富世達是華為折疊機主力供應商，今年地位不會改變，隨著市場普遍預期蘋果將出首款折疊機，將對整體折疊機市場有利，有望引爆新一波風潮，並迎來折疊機元年，富世達同步受惠。

