快訊

信驊去年每股賺103.92元 擬配息80元、股票股利1元

中央社／ 新竹5日電
信驊董事長林鴻明。圖／聯合報系資料照片

股王信驊2025年營收和獲利同創歷史新高，總營收新台幣90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。

全球人工智慧（AI）基礎建設持續積極展開，推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊營運受惠，2025年第4季營收24.43億元，創下歷史新高，季增4.85%。

信驊2025年第4季毛利率68.45%，較第3季下滑0.81個百分點，稅後淨利11.98億元，季減1.36%，每股純益31.69元。

信驊2025年總營收達90.85億元，年增40.64%，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。

在伺服器晶片銷售成長推升下，信驊2026年2月營收首度突破10億元關卡，達到10.11億元，年增65.94%；累計前2月營收19.11億元，年增45.89%。

