信驊去年每股賺103.92元 擬配息80元、股票股利1元

材料分析（MA）大廠汎銓（6830）跨足矽光子檢測設備不是紙上談。公司今日在法說會完整公開命名為「MSS HG」全套設備和選配設備規格和售價，全套設備最高售價達6000萬元，令法人驚艷。由於汎銓這套設備擁台灣及日本專利，預料將在矽光子的發展浪潮，占據有利位置，大啖商機。

2026-03-05 18:24