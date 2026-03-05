聽新聞
0:00 / 0:00
信驊去年每股賺103.92元 擬配息80元、股票股利1元
股王信驊2025年營收和獲利同創歷史新高，總營收新台幣90.85億元，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。
全球人工智慧（AI）基礎建設持續積極展開，推升AI伺服器和傳統伺服器需求強勁增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊營運受惠，2025年第4季營收24.43億元，創下歷史新高，季增4.85%。
信驊2025年第4季毛利率68.45%，較第3季下滑0.81個百分點，稅後淨利11.98億元，季減1.36%，每股純益31.69元。
信驊2025年總營收達90.85億元，年增40.64%，稅後淨利39.28億元，每股純益103.92元，董事會決議每股配發現金股利80元，另以資本公積每股配股1元。
在伺服器晶片銷售成長推升下，信驊2026年2月營收首度突破10億元關卡，達到10.11億元，年增65.94%；累計前2月營收19.11億元，年增45.89%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。