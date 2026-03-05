祥碩首次實施庫藏股 預定買回900張、價位區間為896至1,939元

IC設計廠祥碩（5269）5日董事會決議，為維護公司信用及股東權益，啟動自掛牌上市以來之首次庫藏股買回計畫，將自從3月6日起至5月5日實施庫藏股，預定買回數量為900張，買回區間價位為896至1,939元若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份占公司已發行股數之1.2％。

祥碩去年全年合併營收達134.15億元，稅後純益54.26億元，每股純益72.7元。祥碩表示，本次實施庫藏股目的為維護公司信用及股東權益，主要係基於落實對股東之長期承諾，並穩固市場投資價值，本次買回之庫藏股將於買回後直接辦理註銷，減少流通在外股數，進一步提升每股盈餘（EPS）及整體財務績效指標，維護股東權益。

祥碩近半年以來股價表現明顯落後大盤，相對大盤頻創新高，祥碩股價卻在低檔震盪，近半年以來下跌21.7%，今年以來僅小漲5.79%。