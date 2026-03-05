快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

祥碩首次實施庫藏股 預定買回900張、價位區間為896至1,939元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計廠祥碩（5269）5日董事會決議，為維護公司信用及股東權益，啟動自掛牌上市以來之首次庫藏股買回計畫，將自從3月6日起至5月5日實施庫藏股，預定買回數量為900張，買回區間價位為896至1,939元若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份占公司已發行股數之1.2％。

祥碩去年全年合併營收達134.15億元，稅後純益54.26億元，每股純益72.7元。祥碩表示，本次實施庫藏股目的為維護公司信用及股東權益，主要係基於落實對股東之長期承諾，並穩固市場投資價值，本次買回之庫藏股將於買回後直接辦理註銷，減少流通在外股數，進一步提升每股盈餘（EPS）及整體財務績效指標，維護股東權益。

祥碩近半年以來股價表現明顯落後大盤，相對大盤頻創新高，祥碩股價卻在低檔震盪，近半年以來下跌21.7%，今年以來僅小漲5.79%。

祥碩 庫藏股

延伸閱讀

王品財報／2025年全年 EPS 16.02元 股利超額發配16.11元

王品財報／去年全年EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群IPO

威剛去年Q4每股純益達13.01元 全年每股大賺23元…同創新高

威剛法說會／去年賺逾2個股本、獲利年增169% 陳立白：賣方市場確立

相關新聞

汎銓CPO檢測設備每套售價最高6000萬元 法人驚艷

材料分析（MA）大廠汎銓（6830）跨足矽光子檢測設備不是紙上談。公司今日在法說會完整公開命名為「MSS HG」全套設備和選配設備規格和售價，全套設備最高售價達6000萬元，令法人驚艷。由於汎銓這套設備擁台灣及日本專利，預料將在矽光子的發展浪潮，占據有利位置，大啖商機。

貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁

鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

大立光營收／2月46.13億元、月減16% 3月拉貨動能比2月好

大立光（3008）5日公布2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；大立光表示，3月工作天數回復正常水準，預計拉貨動能比2月好。

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。