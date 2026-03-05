汎銓CPO檢測設備每套售價最高6000萬元 法人驚艷

材料分析（MA）大廠汎銓（6830）跨足矽光子檢測設備不是紙上談。公司今日在法說會完整公開命名為「MSS HG」全套設備和選配設備規格和售價，全套設備最高售價達6000萬元，令法人驚艷。由於汎銓這套設備擁台灣及日本專利，預料將在矽光子的發展浪潮，占據有利位置，大啖商機。

這是汎銓在去年年法說會宣布因應主要客戶對矽光子開發迫切需求，汎銓除提供專業矽光子檢測服務外，也將推出銷售可供量產端（PD）與品質驗證（QA）使用的矽光子測試設備，拓展新營運模式後，正式亮相命名為MSS HG的光損偵測設備。

董事長柳紀綸今日主持法說會宣布，這套設備命名為HG（Helmet Gecko），意思是夜行壁虎，這是所有生物中夜視能力最強者。意謂將在矽光子開發過程中，找到任何斷光或光損的問題與癥結，協助AI伺服器傳輸加快由銅轉光的進程。

汎銓在今日的法說會中，正式說明MSS HG可供標配及選配等彈性選擇，標配為雷射自動掃描平台及光損量測；選配則可進階至光頻域反射量 測、光功率量測、光偏振量測、多光通道量測及矽光高頻量測。另外也提供客製化選配客製模組和客製對接光纖FAU。

汎銓推出的全套設備也並非去年法說會所說的1000萬元，依選配的差異，加計選配後，整套售價在4000萬元到6000萬元不等。最令法人驚艷的是，汎銓亮相的MSS HG已是該公司組裝完成的第三套設備，展現自製設備邁入成熟期。

汎銓董事長柳紀綸也信心滿滿地說，如果客戶想購買能夠自動量測矽光子Pass/Fail（成功或失敗） ，也順便初步判斷光損位置（釐清初步問題、避免誤測良率），汎銓這套MSS HG 設備絕對具有市場獨特性、具有絕對優勢。他並強調，汎銓還握有關鍵「 光損偵測裝置 」專利。

柳紀綸並強調，汎銓已提前完成關鍵技術與全球布局，2026年起，透過先進製程材料分析、矽光子檢測服務、AI晶片分析平台以及海外據點深化等四大成長動能。隨著全球布局陸續完成，汎銓今年雖處於成本高峰期，但營運結構已出現明顯轉變，海外據點與新應用開始貢獻營收，今年起將迎接年年豐收年。