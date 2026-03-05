快訊

藥華藥營收／2月16億元、年增逾五成 創單月次高紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告2月合併營收16億元，年增56.65%，再度創下單月歷史次高紀錄。儘管2月是最短月份，營收仍然較1月成長，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

藥華藥表示，Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）適應症方面已獲近50國核准上市，全球商業布局持續深化。日本市場方面，高劑量給藥方案已獲核准納入仿單，有助縮短達到目標劑量時間並加速治療反應，在維持良好耐受性的同時提升治療效率。日本正式核准這項快速劑量爬升的使用方法，預期將成為日本市場成長的重要推力，並將使全球病患能夠一致受惠，也預期會進一步帶動病患使用人數的增加，對公司未來發展具有重要意義。

今年在新適應症拓展，預期將有具體成果，期待陸續取得臺灣、日本、中國大陸、美國及韓國的原發性血小板過多症（ET）藥證。取得藥證前，美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）已將Ropeg納入ET診療指南，預計有助於促進保險公司優先將Ropeg納入給付、加快審核承保決定，讓更多患者及早受惠。美國FDA已通知完成審查之目標日期為美國時間2026年8月30日，並自2026年2月23日起至參與臨床試驗之醫院，進行全球第三期臨床試驗SURPASS-ET及單臂試驗EXCEED-ET之GCP實地查核，審查程序順利進行中。

此外，有關Ropeg筆型注射劑的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA），公司已迅速完成將筆型注射劑裝置數據的相關資料報告送件美國FDA。美國FDA 已確認收件，將以最快速度進行審核，公司預計下半年上市。筆型注射劑將提升病人施打便利性與治療順從性，有助於提高新病人啟動治療意願並擴大長期用藥族群。

除骨髓增生性腫瘤（MPN）核心適應症外，公司亦與全球頂尖醫療機構合作推動研究者發起臨床試驗（IIT），積極拓展Ropeg於皮膚T細胞淋巴瘤（CTCL）、慢性骨髓性白血病（CML）及急性骨髓性白血病（AML）等新適應症之潛力，持續擴大產品臨床價值與長期成長版圖。NCCN於2026年2月13日更新皮膚淋巴瘤之診療指南，建議Ropeg可作為無法取得Pegasys時之替代用藥，進一步反映Ropeg臨床價值，強化其在MPN治療領域的重要地位。

