貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

針對今年展望，貿聯董事長梁華哲之前表示，目前看AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，希望能維持去年的成長幅度。

受惠AI基礎建設加速推進，貿聯截至2025年第3季，HPC加上半導體部門合計占整體營收比重突破51%，是市場上少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商。

針對資料中心從ORV3的50V架構邁向800V HVDC（高壓直流）的趨勢，貿聯總經理鄧劍華說，已提前投入開發，布局未來五到10年的高功率密度與高能效關鍵技術。為因應HPC需求，貿聯宣布將在馬來西亞柔佛開設新廠，專門生產電力（Power）相關產品，確保在下一世代的算力競賽中保持領先地位。

在矽光子與共封裝光學（CPO）方面，鄧劍華說，已於1月完成收購中國大陸深圳的新富聲光電，強化矽光子與共封裝光學技術，加速下一世代光學互連布局，之後也將把該技術移轉至台南廠。

鄧劍華認為，短期內光不可能完全取代銅線，在機櫃內鄰近距離的傳輸還是要用銅，預期未來一部分一定會往光走，但銅不會被取代而是並行，貿聯已經在做下面兩個世代的產品，只要未來Poewr規格持續往上，將對該公司產生更多貢獻。

目前貿聯在北美、歐洲以及亞洲，擁有40座工廠，並持續擴大東南亞及北美布局，今年將在越南設立新廠，用於生產AEC線材，以支撐客戶的在地化需求與供應鏈韌性；並將在美國德州El Paso開設矽膠線纜的產線，由於矽膠線纜耐高溫高壓且重量較輕，將可用在資料中心的電源線，也具有更好的防火性。