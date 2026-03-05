快訊

貿聯營收／2月63.87億元、年增27.7% 今年業績看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
貿聯董事長梁華哲。記者蕭君暉／攝影
貿聯董事長梁華哲。記者蕭君暉／攝影

貿聯-KY（3665）5日公布2025年2月營收63.87億元，年增27.7%，月減14.3%，主要是因為農曆年工作天數減少，使得2月營收呈現月減，不過，今年前兩個月營收138.43億元，年增31.12%。

針對今年展望，貿聯董事長梁華哲之前表示，目前看AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，希望能維持去年的成長幅度。

受惠AI基礎建設加速推進，貿聯截至2025年第3季，HPC加上半導體部門合計占整體營收比重突破51%，是市場上少數同時具備「電源（Power）」與「高速資料連接（Data）」整合能力的供應商。

針對資料中心從ORV3的50V架構邁向800V HVDC（高壓直流）的趨勢，貿聯總經理鄧劍華說，已提前投入開發，布局未來五到10年的高功率密度與高能效關鍵技術。為因應HPC需求，貿聯宣布將在馬來西亞柔佛開設新廠，專門生產電力（Power）相關產品，確保在下一世代的算力競賽中保持領先地位。

在矽光子與共封裝光學（CPO）方面，鄧劍華說，已於1月完成收購中國大陸深圳的新富聲光電，強化矽光子與共封裝光學技術，加速下一世代光學互連布局，之後也將把該技術移轉至台南廠。

鄧劍華認為，短期內光不可能完全取代銅線，在機櫃內鄰近距離的傳輸還是要用銅，預期未來一部分一定會往光走，但銅不會被取代而是並行，貿聯已經在做下面兩個世代的產品，只要未來Poewr規格持續往上，將對該公司產生更多貢獻。

目前貿聯在北美、歐洲以及亞洲，擁有40座工廠，並持續擴大東南亞及北美布局，今年將在越南設立新廠，用於生產AEC線材，以支撐客戶的在地化需求與供應鏈韌性；並將在美國德州El Paso開設矽膠線纜的產線，由於矽膠線纜耐高溫高壓且重量較輕，將可用在資料中心的電源線，也具有更好的防火性。

營收 布局 貿聯 AI

相關新聞

汎銓CPO檢測設備每套售價最高6000萬元 法人驚艷

材料分析（MA）大廠汎銓（6830）跨足矽光子檢測設備不是紙上談。公司今日在法說會完整公開命名為「MSS HG」全套設備和選配設備規格和售價，全套設備最高售價達6000萬元，令法人驚艷。由於汎銓這套設備擁台灣及日本專利，預料將在矽光子的發展浪潮，占據有利位置，大啖商機。

鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁

鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

大立光營收／2月46.13億元、月減16% 3月拉貨動能比2月好

大立光（3008）5日公布2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；大立光表示，3月工作天數回復正常水準，預計拉貨動能比2月好。

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

