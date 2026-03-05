聽新聞
鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁
鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。
展望第1季，鴻海表示，目前2026年第1季能見度約與市場預期相當，隨AI機櫃出貨持續放量、消費智能產品也優於原預測，故預期本季季節性表現將優於過去五年區間。
鴻海2月營收為5,958億元，月減18.39%。其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比略為衰退，「消費智能產品類別」及「元件及其他產品類別」則呈現衰退。主要是因為適逢農曆春節假期，工作天數較少。
鴻海2月營收，年增8.06%。其中，「雲端網路產品類別」較去年同期強勁成長，主要是因為AI雲端產品拉貨動能強勁，至於「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則較去年同期表現呈現衰退。因為工作天數減少。
鴻海累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，因為受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，至於「消費智能產品類別」呈約略持平，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。
