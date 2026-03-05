快訊

鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。本報系資料庫

鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。

展望第1季，鴻海表示，目前2026年第1季能見度約與市場預期相當，隨AI機櫃出貨持續放量、消費智能產品也優於原預測，故預期本季季節性表現將優於過去五年區間。

鴻海2月營收為5,958億元，月減18.39%。其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類別」與上月相比略為衰退，「消費智能產品類別」及「元件及其他產品類別」則呈現衰退。主要是因為適逢農曆春節假期，工作天數較少。

鴻海2月營收，年增8.06%。其中，「雲端網路產品類別」較去年同期強勁成長，主要是因為AI雲端產品拉貨動能強勁，至於「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」則較去年同期表現呈現衰退。因為工作天數減少。

鴻海累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，因為受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，至於「消費智能產品類別」呈約略持平，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

相關新聞

藥華藥營收／2月16億元、年增逾五成 創單月次高紀錄

藥華藥（6446）5日公告2月合併營收16億元，年增56.65%，再度創下單月歷史次高紀錄。儘管2月是最短月份，營收仍然較1月成長，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁

鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

大立光營收／2月46.13億元、月減16% 3月拉貨動能比2月好

大立光（3008）5日公布2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；大立光表示，3月工作天數回復正常水準，預計拉貨動能比2月好。

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

聯茂營收／2月26.1億元、年增9% 創歷年同期新高

銅箔基板CCL大廠聯茂（6213）5日公布2月合併營收26.1億元，雖月減17.5%，與去年同期相比為年增9.0%；創歷年同期新高。

