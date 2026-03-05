華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

華通公布數字顯示，2025年全年歸屬母公司淨利65.67億元，相較於2024年淨利約52.56億元，年增率約為 24.9%。

法人分析，華通2025年每股稅後純益5.51元雖並非歷史第一高（2022年為6.71元），但配息金額（2.8元）卻超越了2022年，顯示公司目前現金流充沛，且願意與股東分享更多獲利。

數據也顯示，華通過去幾年的配發率多在40%左右，但2024與2025年連續兩年將配發率拉高至50%以上，加上華通布局高階營運轉型成功，低軌衛星與AI伺服器等高毛利產品占比拉升，使公司對未來營運展望樂觀，推測也因此股息上更大方配發。

華通並公告普通股發放股利種類及金額：現金股利3,337,097,649元(每股分派新台幣2.8元)，除權（息）交易日：115/06/02，華通今年股東會預計召開日期：115/05/28，股東會召開地點：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號，屆時將選舉第十八屆董事以及解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制等案。