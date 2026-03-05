快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
華通泰國廠外觀。圖／公司提供
華通泰國廠外觀。圖／公司提供

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

華通公布數字顯示，2025年全年歸屬母公司淨利65.67億元，相較於2024年淨利約52.56億元，年增率約為 24.9%。

法人分析，華通2025年每股稅後純益5.51元雖並非歷史第一高（2022年為6.71元），但配息金額（2.8元）卻超越了2022年，顯示公司目前現金流充沛，且願意與股東分享更多獲利。

數據也顯示，華通過去幾年的配發率多在40%左右，但2024與2025年連續兩年將配發率拉高至50%以上，加上華通布局高階營運轉型成功，低軌衛星與AI伺服器等高毛利產品占比拉升，使公司對未來營運展望樂觀，推測也因此股息上更大方配發。

華通並公告普通股發放股利種類及金額：現金股利3,337,097,649元(每股分派新台幣2.8元)，除權（息）交易日：115/06/02，華通今年股東會預計召開日期：115/05/28，股東會召開地點：桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號，屆時將選舉第十八屆董事以及解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制等案。

EPS 股東會 現金股利 配息 華通

延伸閱讀

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

虎航去年EPS 5.37元 擬配息2.42元

大綜2025年EPS 8.43元 昇達科7.83元

富邦媒去年EPS 11.29元 配息10元

相關新聞

藥華藥營收／2月16億元、年增逾五成 創單月次高紀錄

藥華藥（6446）5日公告2月合併營收16億元，年增56.65%，再度創下單月歷史次高紀錄。儘管2月是最短月份，營收仍然較1月成長，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）全球銷售動能穩健，成長趨勢明確。

王品財報／去年全年 EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

王品（2727）5日召開董事會，通過2025年度自結財報，繳出亮眼成績單。全年合併營收達234.5億元，年增5.21%，再創歷史新高，穩居上市櫃餐飲龍頭地位；歸屬母公司稅後淨利13.3億元，每股盈餘（EPS）16.02元，連續3年賺超過1.5個股本，展現強勁的獲利體質與穩定現金流。

鴻海營收／2月5,958億元、年增8%創同期新高 AI拉貨動能強勁

鴻海（2317）5日公布2026年2月營收為5,958億元，月減18.39%，年增8.06%，為歷年同期最高。2026年累計前2月營收為1.32兆元，年增21.63%，為歷年同期最高。

華通財報／2025年全年EPS 5.51元 配息2.8元創新高紀錄

HDI與衛星板龍頭廠商華通（2313）5日董事會後公布財報，2025年每股稅後純益（EPS）為5.51元，為近二十年次高，此外華通董事會拍板2025年配息2.8元，創下了公司史上最高配息紀錄。

大立光營收／2月46.13億元、月減16% 3月拉貨動能比2月好

大立光（3008）5日公布2月合併營收46.13億元，月減16%，年減3%；大立光表示，3月工作天數回復正常水準，預計拉貨動能比2月好。

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。