事欣科營收／2月3.52億元、年增41%創同期新高 軍工及衛星業務帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠事欣科（4916）今年2月營收3.52億元，月增16.2%、年增41%，創歷年同期新高紀錄；累計事欣科今年前兩個月營收達6.55億元，年增24.6%，為6年新高，主要受惠軍工國防及衛星通訊動能。

事欣科5日股價反彈，大漲6.47%、上漲3.7元，終場收在60.9元。

事欣科今年兩大核心成長動能來自軍工國防及衛星通訊。在軍工國防方面，受中東戰事升溫影響，地緣政治風險擴大，各國軍備預算上修導致國防產品供不應求，事欣科作為主要供應商，長多格局確立；而在衛星通訊部分，衛星及航太產品線維持高檔出貨，與軍工業務共同推升營收達成「年月雙增」。

法人看好事欣科在軍工、衛星、航太三大領域的布局，預期2026年營運將迎來爆發式成長。

南亞科總座喊第2季報價「Jump級」跳增！股價鎖漲停 記憶體大復活

記憶體供需失衡風暴來襲，南亞科（2408）總經理李培瑛直言本季價格逐月走高，第2季報價更將呈現「Jump」式跳增，多頭行情有望一路燒到2028年。在全球AI需求與產能吃緊雙重助攻下，記憶體族群多頭大復活！

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

聯茂營收／2月26.1億元、年增9% 創歷年同期新高

銅箔基板CCL大廠聯茂（6213）5日公布2月合併營收26.1億元，雖月減17.5%，與去年同期相比為年增9.0%；創歷年同期新高。

台光電營收／2月101億元 月減6.2%仍創次高

銅箔基板大廠台光電（2383）5日公布2月營收達101.94億元，雖然月減少6.2%，但較去年同期成長45.0%，仍為單月次高與歷年同期新高。台光電說明，受惠於AI伺服器成長力道。

AES去年每股賺38.2元

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

研華：接單相當驚人

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

