事欣科營收／2月3.52億元、年增41%創同期新高 軍工及衛星業務帶動

工業電腦廠事欣科（4916）今年2月營收3.52億元，月增16.2%、年增41%，創歷年同期新高紀錄；累計事欣科今年前兩個月營收達6.55億元，年增24.6%，為6年新高，主要受惠軍工國防及衛星通訊動能。

事欣科5日股價反彈，大漲6.47%、上漲3.7元，終場收在60.9元。

事欣科今年兩大核心成長動能來自軍工國防及衛星通訊。在軍工國防方面，受中東戰事升溫影響，地緣政治風險擴大，各國軍備預算上修導致國防產品供不應求，事欣科作為主要供應商，長多格局確立；而在衛星通訊部分，衛星及航太產品線維持高檔出貨，與軍工業務共同推升營收達成「年月雙增」。

法人看好事欣科在軍工、衛星、航太三大領域的布局，預期2026年營運將迎來爆發式成長。