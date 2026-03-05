快訊

信邦財報／2025年全年EPS 13.02元 擬配發現金股利10元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

信邦（3023）5日董事會通過2025年財報，稅後淨利為31.25億元，每股盈餘（EPS）為13.02元，並通過盈餘分配每股現金股利9.10元，盈餘分配率70%，以及資本公積分配每股現金股利0.90元，合計每股現金股利10.00元。

信邦2025年度查核後合併營收為310.24億元，較前一年度330.88億元減少6.24%；合併毛利率23.99%，較前一年度合併毛利率24.91%，減少0.92個百分點；合併營業淨利32.58億元，較前一年度35.58億元減少8.45%；稅後淨利31.25億元，較前一年度35.29億元減少11.45%。

信邦季度營運表現，2025年第4季合併營收75.78億元較第3季75.51億元成長0.35%，較去年同期83.16億元減少8.88%；合併毛利率23.64%，較第3季23.02%，增加0.62個百分點，較去年同期24.06%，減少0.42個百分點；合併營業淨利6.93億元，較第3季6.30億元成長10.08%，較去年同期8.12億元減少14.63%；稅後淨利7.10億元較第3季7.32億元減少3.05%，較去年同期7.33億元減少3.18%；每股稅後淨利2.96元。

信邦指出，2025年第4季合併毛利率較第3季增加0.62個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第3季減少3.02個百分點；合併營業外損益受認列金融資產評價損失之影響，第4季合併營業外損益較第3季減少1.71億元；造成第4季稅後淨利較第3季減少3.05%。

2025年第4季合併毛利率較去年同期減少0.42個百分點，主要係太陽能微逆變器營收較去年同期減少23.54%；第4季整體營運表現，合併營業收入較去年同期減少8.88%，由於營業費用的減少及大陸子公司取得高新技術租稅優惠的挹注下，第4季稅後淨利僅較去年同期減少3.18%。

信邦 毛利率 現金股利 營收

暉盛去年EPS 1.73元 氣立0.19元

氣立財報／去年轉盈 每股純益0.19元 擬超額配發0.5元股息

創見去年每股大賺12.98元 董事會決議每股擬配息11.8元

瑞耘財報／去年全年EPS 7.31元 獲利創新高 擬配息3元、殖利率5.5%

南亞科總座喊第2季報價「Jump級」跳增！股價鎖漲停 記憶體大復活

記憶體供需失衡風暴來襲，南亞科（2408）總經理李培瑛直言本季價格逐月走高，第2季報價更將呈現「Jump」式跳增，多頭行情有望一路燒到2028年。在全球AI需求與產能吃緊雙重助攻下，記憶體族群多頭大復活！

佳世達營收／2月143億元、月減18.4% 11日舉行法說會

佳世達（2352）受農曆春節假期工作天數較少影響，今年2月營收降至143.9億元，月減18.4%、年減7.34%，為24個月新低；累計佳世達今年前兩個月營收達320.3億元，年減0.12%。

聯茂營收／2月26.1億元、年增9% 創歷年同期新高

銅箔基板CCL大廠聯茂（6213）5日公布2月合併營收26.1億元，雖月減17.5%，與去年同期相比為年增9.0%；創歷年同期新高。

台光電營收／2月101億元 月減6.2%仍創次高

銅箔基板大廠台光電（2383）5日公布2月營收達101.94億元，雖然月減少6.2%，但較去年同期成長45.0%，仍為單月次高與歷年同期新高。台光電說明，受惠於AI伺服器成長力道。

AES去年每股賺38.2元

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

研華：接單相當驚人

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

