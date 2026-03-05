信邦財報／2025年全年EPS 13.02元 擬配發現金股利10元

信邦（3023）5日董事會通過2025年財報，稅後淨利為31.25億元，每股盈餘（EPS）為13.02元，並通過盈餘分配每股現金股利9.10元，盈餘分配率70%，以及資本公積分配每股現金股利0.90元，合計每股現金股利10.00元。

信邦2025年度查核後合併營收為310.24億元，較前一年度330.88億元減少6.24%；合併毛利率23.99%，較前一年度合併毛利率24.91%，減少0.92個百分點；合併營業淨利32.58億元，較前一年度35.58億元減少8.45%；稅後淨利31.25億元，較前一年度35.29億元減少11.45%。

信邦季度營運表現，2025年第4季合併營收75.78億元較第3季75.51億元成長0.35%，較去年同期83.16億元減少8.88%；合併毛利率23.64%，較第3季23.02%，增加0.62個百分點，較去年同期24.06%，減少0.42個百分點；合併營業淨利6.93億元，較第3季6.30億元成長10.08%，較去年同期8.12億元減少14.63%；稅後淨利7.10億元較第3季7.32億元減少3.05%，較去年同期7.33億元減少3.18%；每股稅後淨利2.96元。

信邦指出，2025年第4季合併毛利率較第3季增加0.62個百分點，主要係受產品組合的影響，消費性產業之比重較第3季減少3.02個百分點；合併營業外損益受認列金融資產評價損失之影響，第4季合併營業外損益較第3季減少1.71億元；造成第4季稅後淨利較第3季減少3.05%。

2025年第4季合併毛利率較去年同期減少0.42個百分點，主要係太陽能微逆變器營收較去年同期減少23.54%；第4季整體營運表現，合併營業收入較去年同期減少8.88%，由於營業費用的減少及大陸子公司取得高新技術租稅優惠的挹注下，第4季稅後淨利僅較去年同期減少3.18%。