南亞科總座喊第2季報價「Jump級」跳增！股價鎖漲停 記憶體大復活

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科。圖／本報資料照片
南亞科。圖／本報資料照片

記憶體供需失衡風暴來襲，南亞科（2408）總經理李培瑛直言本季價格逐月走高，第2季報價更將呈現「Jump」式跳增，多頭行情有望一路燒到2028年。在全球AI需求與產能吃緊雙重助攻下，記憶體族群多頭大復活！

台DRAM龍頭廠南亞科昨日拋出大利多，不僅預告記憶體供需缺口最快要到2028年下半年才有解，更宣布董事會通過520億元的資本支出計畫，展現擴產決心。而亮點在於南亞科成功擺脫兩年不發股利的陰霾，今年擬配發1.5元現金股利，配發率高達70%，用真金白銀向市場宣示營運已重回正軌。

在產品布局上，南亞科2026年將全面優化產能，鎖定高效能產品，特別是128GB DDR5 RDIMM已進入驗證階段，劍指資料中心與邊緣運算商機。此外，公司更跨足AI客製化DRAM，透過3D堆疊與先進封裝技術，與台塑集團旗下的福懋科（8131）緊密合作，建構完整的AI生態系。

這波記憶體漲價潮有多兇猛？從終端消費電子的龍頭動作便可見一斑。蘋果近期更新MacBook Air與Pro系列，罕見同步調升售價約10%；緊接著三星昨日在台發表的Galaxy S26旗艦新機，也因記憶體與半導體成本攀升，售價較前代漲了1,000至3,000元。連擁有強大議價權的國際大廠都必須透過調漲售價來反映成本，顯見記憶體短缺已是不可忽視的剛性現實。

受美股彈升與多重利多激勵，5日台股開盤一度狂飆1,490點，站上34,319點大關。其中記憶體族群成為反撲大戲主角之一，外資4日即大買旺宏（2337）3.9萬張、華邦電（2344）3.8萬張及南亞科3萬張卡位，包辦買超排行榜前段班。

今早南亞科、旺宏更直接以跳空漲停開出，帶動華邦電、威剛（3260）、群聯（8299）等個股連袂走強。雖然盤中受大盤反壓影響漲幅略有收斂，但台積電（2330）一度站上1,960元高位，加上記憶體族群籌碼面助陣，市場普遍預期，在降息預期與AI應用落地支撐下，記憶體族群目前仍是盤面不容忽視的主角之一。

記憶體 南亞科 記憶體族群

AES去年每股賺38.2元

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

研華：接單相當驚人

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

宏碁談PC市況 量跌價漲

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布去年稅後純益20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成。展望本季，群電總經理曾國華表示，記憶體缺貨效應，目前筆電應用急單很多，預期本季營運有望季增及年增。

亞光配息4.6元 菲廠第4季量產

亞光（3019）昨（4）日公告，去年度盈餘擬配發每股4.6元現金股利，配發率69%，公司同時代子公司Asia Optical Philippines Inc公告，斥資9.45億菲幣取得廠務工程，主要供生產及營運使用。

