創見去年每股大賺12.98元 董事會決議每股擬配息11.8元

創見資訊(2451)今日舉行董事會通過 2025 年度合併財務報表，去年第4季單季合併營收 68.0 億元，季增65.6%；營業利益 37.8 億元，相較上季增加 150%；稅後淨利 32.6 億元，相較上季增加 116%；每股純益7.61 元。；2025 年全年累積合併營收171 億元，相較去年增加69.8% ；營業利益65.5 億元，相較去年增加 244%；稅後純益55.7 億元，相較去年增加141%；每股純益12.98 元。

創見表示，回顧 2025 年下半年，半導體市場出現明顯的分層需求。隨著主要晶圓廠將產能集中於 DDR5 與高頻寬記憶體（ HBM）等高階產品以支應 AI 伺服器需求，導致傳統規格DDR4供應嚴重吃緊。然而，多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以 DDR4 為主流配置，供需缺口推升價格大幅上揚。創見憑藉優異的供應鏈控管能力，在市場缺貨之際仍能維持穩定出貨，成功將市場挑戰轉化為成長動能，奠定全年獲利基石。

展望今年，創見表示，邁入 2026，儘管第1季受限於工作天數較少與農曆春節假期，公司營運動能依舊強勁，展現「淡季不淡」的跳躍式成長。2 月單月合併營收 31.8 億元，相較去年同期增加 246% ； 2026 年累積合併營收達79.4億元，相較去年同期增加341%。

創見董事會今日決議通過分派現金股利每股11.80 元，以今日收盤價 199 元計算，現金殖利率達 5.93%。