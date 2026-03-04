快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

創見去年每股大賺12.98元 董事會決議每股擬配息11.8元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
創見資訊董事長束崇萬。圖／本報資料照片
創見資訊董事長束崇萬。圖／本報資料照片

創見資訊(2451)今日舉行董事會通過 2025 年度合併財務報表，去年第4季單季合併營收 68.0 億元，季增65.6%；營業利益 37.8 億元，相較上季增加 150%；稅後淨利 32.6 億元，相較上季增加 116%；每股純益7.61 元。；2025 年全年累積合併營收171 億元，相較去年增加69.8% ；營業利益65.5 億元，相較去年增加 244%；稅後純益55.7 億元，相較去年增加141%；每股純益12.98 元。

創見表示，回顧 2025 年下半年，半導體市場出現明顯的分層需求。隨著主要晶圓廠將產能集中於 DDR5 與高頻寬記憶體（ HBM）等高階產品以支應 AI 伺服器需求，導致傳統規格DDR4供應嚴重吃緊。然而，多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以 DDR4 為主流配置，供需缺口推升價格大幅上揚。創見憑藉優異的供應鏈控管能力，在市場缺貨之際仍能維持穩定出貨，成功將市場挑戰轉化為成長動能，奠定全年獲利基石。

展望今年，創見表示，邁入 2026，儘管第1季受限於工作天數較少與農曆春節假期，公司營運動能依舊強勁，展現「淡季不淡」的跳躍式成長。2 月單月合併營收 31.8 億元，相較去年同期增加 246% ； 2026 年累積合併營收達79.4億元，相較去年同期增加341%。

創見董事會今日決議通過分派現金股利每股11.80 元，以今日收盤價 199 元計算，現金殖利率達 5.93%。

研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

群電（6412）4日公布2025年稅後淨利20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成，依今天收盤價97.1元推算，現金殖利率3.8%。

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣企業實力驚人，謝金河指出，緯創有望與HP、Dell平起平坐，聯發科則有潛力追上高通。隨著這些變化，台灣企業正在悄然成長為全球競爭者。

