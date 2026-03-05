聽新聞
AES去年每股賺38.2元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
AES-KY董事長宋福祥。聯合報系資料照
AES-KY董事長宋福祥。聯合報系資料照

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

AES董事會並決議，去年度盈餘擬配發每股現金股利19.1元，為歷年來最高股利，以昨日收盤價1,020元計算，殖利率約1.87%。AES將於5月28日舉行股東常會，通過去年財報、股利等議案，並全面改選董事。

AES結算，2025年營收160.01億元，年增60.01%；毛利率35.91%，年減3.49個百分點；營益率24.23%，年增0.53個百分點。

其中，去年第4季營收44.61億元，季增8.04%，年增39.84%；毛利率33.98%，季減0.96個百分點，年減5.72個百分點；營益率21.96%，季減1.24個百分點，年減3.64個百分點；稅後純益8.1億元，季增1.5%，年增11.72%，單季每股純益9.49元。

展望今年，AES總經理宋維哲先前表示，除了伺服器備援電池模組將持續維持高成長動能外，輕型電動載具（LEV）及其他新應用也會成長，對2026年整體營運審慎樂觀看待。

針對LEV業務，宋維哲表示，觀察歐洲自行車市場已到底部，大型客人需求已經回升，庫存已經回到正常水位，惟中小型客戶挑戰較多，整體來看，節能出行趨勢不會改變。

宋維哲透露，2026年將有新客人、新項目，有機會貢獻一部分成長。AES預估，2026年LEV產品線營收將優於2025年，對相關業務審慎樂觀看待。

此外，AES新業務電信應用已於2025年下半年量產，公司預期2026年新事業將有機會達到一定營收規模，並於2027年真正放量。

毛利率 伺服器 現金股利

相關新聞

研華：接單相當驚人

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

宏碁談PC市況 量跌價漲

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布去年稅後純益20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成。展望本季，群電總經理曾國華表示，記憶體缺貨效應，目前筆電應用急單很多，預期本季營運有望季增及年增。

亞光配息4.6元 菲廠第4季量產

亞光（3019）昨（4）日公告，去年度盈餘擬配發每股4.6元現金股利，配發率69%，公司同時代子公司Asia Optical Philippines Inc公告，斥資9.45億菲幣取得廠務工程，主要供生產及營運使用。

瑞軒去年EPS 1.22元 強攻光通訊

瑞軒（2489）昨（4）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨利2.54億元，季減21.36%，年減22.8%，每股純益0.41元。2025年歸屬母公司業主淨利7.92億元，年減38.51%，每股純益1.22元。

