AES去年每股賺38.2元

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

AES董事會並決議，去年度盈餘擬配發每股現金股利19.1元，為歷年來最高股利，以昨日收盤價1,020元計算，殖利率約1.87%。AES將於5月28日舉行股東常會，通過去年財報、股利等議案，並全面改選董事。

AES結算，2025年營收160.01億元，年增60.01%；毛利率35.91%，年減3.49個百分點；營益率24.23%，年增0.53個百分點。

其中，去年第4季營收44.61億元，季增8.04%，年增39.84%；毛利率33.98%，季減0.96個百分點，年減5.72個百分點；營益率21.96%，季減1.24個百分點，年減3.64個百分點；稅後純益8.1億元，季增1.5%，年增11.72%，單季每股純益9.49元。

展望今年，AES總經理宋維哲先前表示，除了伺服器備援電池模組將持續維持高成長動能外，輕型電動載具（LEV）及其他新應用也會成長，對2026年整體營運審慎樂觀看待。

針對LEV業務，宋維哲表示，觀察歐洲自行車市場已到底部，大型客人需求已經回升，庫存已經回到正常水位，惟中小型客戶挑戰較多，整體來看，節能出行趨勢不會改變。

宋維哲透露，2026年將有新客人、新項目，有機會貢獻一部分成長。AES預估，2026年LEV產品線營收將優於2025年，對相關業務審慎樂觀看待。

此外，AES新業務電信應用已於2025年下半年量產，公司預期2026年新事業將有機會達到一定營收規模，並於2027年真正放量。