暉盛去年EPS 1.73元 氣立0.19元
暉盛-創（7730）昨（4）日公告2025年度財報。去年全年歸屬母公司業主淨利約6,040萬元，年減30.54%，每股純益1.73元。
其中，去年第4季歸屬母公司業主淨利3,140萬元，季增8.26%，年增20.89%，每股純益0.89元。
暉盛董事會昨日同步決議擬配發每股現金股利1元、股票股利0.5元，合計派發1.5元股利。
暉盛於去年11月由興櫃轉創新板上市，公司核心技術聚焦先進電漿設備，應用涵蓋半導體、IC載板及面板級封裝（PLP）等領域。
展望後市，隨半導體先進封裝與新世代載板需求攀升，公司已成功打入美系大廠供應鏈，玻璃載板與Glass Core相關技術預計於本季啟動量產。
氣動元件大廠氣立（4555）昨（4）日公布2025年合併財報，全年毛利率30.90%年增4.84個百分點，稅後純益0.14億元，擺脫連兩虧損，每股純益0.19元。
氣立董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配發0.5元現金股利，其中盈餘分配0.2元現金股利，資本公積發放0.3元現金股利。
