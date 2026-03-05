聽新聞
群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布去年稅後純益20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成。展望本季，群電總經理曾國華表示，記憶體缺貨效應，目前筆電應用急單很多，預期本季營運有望季增及年增。

群電昨天股價逆勢收紅，終場收97.1元，上漲0.4元，現金殖利率約3.8%，預計6月9日除息，7月8日發放股利。群電昨天同時公布2月營收21.21億元，月減23.7%，年減21.7%；前二月營收49.02億元，年減9.3%。群電將於5月26日召開股東常會。

群電昨天召開法說會，公布去年第4季稅後純益4.71億元，季減36%，年減45%，每股純益1.17元。群電表示，去年第4季本業獲利略遜於預期，主因客戶受半導體短缺衝擊，影響大瓦特數筆電電源出貨，加上智慧低碳業務專案進度遞延，整體產品組合未如預期。

達方昨日公布去年稅後純益1.42億元，年減77%，每股純益0.51元。達方總經理蔡耀坤表示，綠能事業走過去年谷底後，今年營收有望逐季增長，AIoT事業來自詠業及達方周邊元件有新案子挹注，看好全年營收及獲利重返成長軌道。

達方昨天董事會亦通過，去年度盈餘每股配發現金股利0.5元，配發率98%，達方昨天股價收28.9元，下滑1.1元。法人預期，達方今年營收有望看增兩位數。

達方昨天召開法說會，公布去年第4季稅後純益1,300萬元，季增62.7%，年減88%，每股純益0.05元。展望本季，蔡耀坤表示，綠能及AIoT事業表現有望較去年同期增長，主要受惠旗下詠業及達方PC／NB周邊元件有新案子帶動。

總經理 營收 現金股利

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布去年稅後純益20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成。展望本季，群電總經理曾國華表示，記憶體缺貨效應，目前筆電應用急單很多，預期本季營運有望季增及年增。

