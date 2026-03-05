聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁談PC市況 量跌價漲

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

記憶體缺貨漲價潮持續，成為今年PC產業最大風險。對此，宏碁指出，隨著記憶體價格持續攀升，在成本壓力下，不得不相應反映產品售價，且價格也較難一波反映完畢，需持續檢視動態調整。

此外，目前硬碟供應也出現吃緊情況。宏碁表示，硬碟大概從去年11、12月開始出現缺貨狀況，今年更明顯，主因資料中心需求大幅增加，大量採購硬碟並占用不少產能，導致PC市場可取得的硬碟供應減少。

宏碁指出，目前觀察已有政府機關或相關標案因硬碟供應不足而受到影響，不過，預期這樣的現象不會持續太久，將透過調整產品規格因應，例如重新調整備份與儲存架構。

宏碁分析，若從台灣市場消費與商用型PC來看，商用PC市場面臨的壓力可能相對較大，主要是受記憶體價格上漲與產品售價提高影響，企業端在PC採購上的決策時間可能拉長。

整體而言，宏碁預估，2026年台灣PC市場可能呈現「量跌價漲」結構，而宏碁預期全年營運仍有機會較去年有持穩以上表現。

市場 售價 硬碟

延伸閱讀

宏碁AI新電腦上市 今年台灣業績拚持平

記憶體狂漲、客戶「邊罵邊下單」！研華DDR4新增南亞科、華邦電供應商

美光重挫8%記憶體股倒一片…分析師：非基本面惡化 供應短缺至2028

3C通膨…智慧手機、電腦 將無平價款

相關新聞

宏碁談PC市況 量跌價漲

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

GIS 1月EPS 0.17元

觸控模組大廠GIS-KY（6456）遭列注意股票，昨（4）日應主管機關要求，公告自結元月稅後純益5,700萬元，年增161.8%，每股純益0.17元。

研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

群電（6412）4日公布2025年稅後淨利20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成，依今天收盤價97.1元推算，現金殖利率3.8%。

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。