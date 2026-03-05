宏碁談PC市況 量跌價漲

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

記憶體缺貨漲價潮持續，成為今年PC產業最大風險。對此，宏碁指出，隨著記憶體價格持續攀升，在成本壓力下，不得不相應反映產品售價，且價格也較難一波反映完畢，需持續檢視動態調整。

此外，目前硬碟供應也出現吃緊情況。宏碁表示，硬碟大概從去年11、12月開始出現缺貨狀況，今年更明顯，主因資料中心需求大幅增加，大量採購硬碟並占用不少產能，導致PC市場可取得的硬碟供應減少。

宏碁指出，目前觀察已有政府機關或相關標案因硬碟供應不足而受到影響，不過，預期這樣的現象不會持續太久，將透過調整產品規格因應，例如重新調整備份與儲存架構。

宏碁分析，若從台灣市場消費與商用型PC來看，商用PC市場面臨的壓力可能相對較大，主要是受記憶體價格上漲與產品售價提高影響，企業端在PC採購上的決策時間可能拉長。

整體而言，宏碁預估，2026年台灣PC市場可能呈現「量跌價漲」結構，而宏碁預期全年營運仍有機會較去年有持穩以上表現。