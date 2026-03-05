工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

研華董事長劉克振並預告，將進行執行長（CEO）傳承，他將於今年底卸任CEO職務，由研華三位共同總經理之一接班，未來研華架構會改成執行長、營運長及財務長。另外，研華今年董事會將改選，預期自己再做一屆董事長後，就要傳承了。

展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸等三大市場皆會成長，從訂單出貨比值（B／B值）來看，接單情況相當驚人。

陳清熙表示，研華2025年第4季B／B值已達1.33，其中，北美、歐洲及大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，今年1至2月B／B值更衝上1.8。

展望本季營運，研華預估，以平均匯率美元31元計算，預估單季營收5.9億美元至6.1億美元（約新台幣182.9億元至189.1億元），較上季成長個位數百分比，並年增雙位數百分比；毛利率估介於38%至40%，與上季與去年同期相當；營益率估介於16%至18%，呈現成長趨勢。

陳清熙分析，本季醫療、半導體、影音專案及通路接單都有顯著成長。從三大區域來看，北美、大陸、台灣及韓國都有雙位數成長，歐洲則高個位數增長，日本及印度市場則相對保守。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華既有業務今年預期仍有雙位數增長，機器人、新能源、無人機等新領域未來三年成長幅度及速度，將遠大於研華既有業務。

談到記憶體缺貨漲價，研華指出，未來三至六個月配貨都沒問題。由於記憶體缺貨漲價持續，目前研華根據產品或業務性質，每兩周或一個月反映一次新價格，不過，因仍要考量記憶體、固態硬碟（SSD）價格變動情況，因此，研華今年毛利率會抓得較保守，預期將比2025年低一些。

研華日前公布2025年營收708.82億元，年增19%；毛利率39.78%，年減1個百分點；營益率16.32%，年增1.18個百分點；稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。