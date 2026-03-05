聽新聞
研華：接單相當驚人

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
研華董事長劉克振預告，今年底將進行CEO傳承。 記者吳凱中／攝影
研華董事長劉克振預告，今年底將進行CEO傳承。 記者吳凱中／攝影

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

研華董事長劉克振並預告，將進行執行長（CEO）傳承，他將於今年底卸任CEO職務，由研華三位共同總經理之一接班，未來研華架構會改成執行長、營運長及財務長。另外，研華今年董事會將改選，預期自己再做一屆董事長後，就要傳承了。

展望後市，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，預估今年首季北美、歐洲及中國大陸等三大市場皆會成長，從訂單出貨比值（B／B值）來看，接單情況相當驚人。

陳清熙表示，研華2025年第4季B／B值已達1.33，其中，北美、歐洲及大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，今年1至2月B／B值更衝上1.8。

展望本季營運，研華預估，以平均匯率美元31元計算，預估單季營收5.9億美元至6.1億美元（約新台幣182.9億元至189.1億元），較上季成長個位數百分比，並年增雙位數百分比；毛利率估介於38%至40%，與上季與去年同期相當；營益率估介於16%至18%，呈現成長趨勢。

陳清熙分析，本季醫療、半導體、影音專案及通路接單都有顯著成長。從三大區域來看，北美、大陸、台灣及韓國都有雙位數成長，歐洲則高個位數增長，日本及印度市場則相對保守。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華既有業務今年預期仍有雙位數增長，機器人、新能源、無人機等新領域未來三年成長幅度及速度，將遠大於研華既有業務。

談到記憶體缺貨漲價，研華指出，未來三至六個月配貨都沒問題。由於記憶體缺貨漲價持續，目前研華根據產品或業務性質，每兩周或一個月反映一次新價格，不過，因仍要考量記憶體、固態硬碟（SSD）價格變動情況，因此，研華今年毛利率會抓得較保守，預期將比2025年低一些。

研華日前公布2025年營收708.82億元，年增19%；毛利率39.78%，年減1個百分點；營益率16.32%，年增1.18個百分點；稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。

董事長 張家豪 劉克振

相關新聞

AES去年每股賺38.2元

電池模組股王AES-KY（6781）昨（4）日公布去年稅後純益32.63億元，創新高，年增50.37%，每股純益38.2元，主要受惠伺服器備援電池模組（BBU）業務成長。

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉行法說會，公司表示，目前接單情況相當驚人，預期本季營收將繳出年、季雙增佳績，營益率同步走揚。

宏碁談PC市況 量跌價漲

宏碁（2353）昨（4）日在台發表多款新品，展望今年台灣市場，宏碁指出，受記憶體價格上漲與產品售價相應提高影響，預期今年商用PC市場面臨較大壓力，但也因反映零組件成本而提高售價，因此今年將呈現「量跌價漲」格局，宏碁自身則力拚整體業績較去年持穩以上表現。

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

電源大廠群電（6412）昨（4）日公布去年稅後純益20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成。展望本季，群電總經理曾國華表示，記憶體缺貨效應，目前筆電應用急單很多，預期本季營運有望季增及年增。

亞光配息4.6元 菲廠第4季量產

亞光（3019）昨（4）日公告，去年度盈餘擬配發每股4.6元現金股利，配發率69%，公司同時代子公司Asia Optical Philippines Inc公告，斥資9.45億菲幣取得廠務工程，主要供生產及營運使用。

瑞軒去年EPS 1.22元 強攻光通訊

瑞軒（2489）昨（4）日公告去年第4季歸屬母公司業主淨利2.54億元，季減21.36%，年減22.8%，每股純益0.41元。2025年歸屬母公司業主淨利7.92億元，年減38.51%，每股純益1.22元。

