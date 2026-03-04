傳奇財報／去年全年 EPS 1.96元 今年再推新遊戲搶商機

傳奇網路遊戲股份有限公司（4994）於3月4日公告114年度經會計師查核完竣之合併財務報告，集團114年度合併營業收入為新台幣11.85億元。其遊戲營運動能主係來自107年底上市手機遊戲《風之國度》，與去年推出之端遊《星界神話》及《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版、今年新推出之端遊《晴空物語：REBORN》全球版及《幻想神域–源神啟動》全球版。營業利益為1.60億元，稅後本期淨利合計1.30億元，每股盈餘為1.96元。

傳奇網路旗下各款端遊於今年寒假迎來大型改版，推出各種新職業與系列活動，並與知名IP展開聯動合作，成功刺激玩家活躍度。並配合「老手回流」專屬活動，有效召回既有玩家，穩定遊戲營收表現。近兩年度均主推端遊MMORPG產品，而端遊之成本率約為手遊一半，故對毛利率亦有正面影響。

行動遊戲方面《Pew Pew Slime》已於2025年11月正式推出國際版。遊戲融合放置型角色扮演（Idle RPG）與彈幕動作（Bullet Hell Action）玩法，以美式卡通風格詮釋史萊姆主題，並支援九種語言，發行範圍涵蓋歐美及東南亞市場，上市後玩家反應熱烈。而《風之國度》營運已邁入第七年，下半年持續推出六大版本更新，並與人氣TV動畫《非自願的不死冒險者》展開聯動合作，持續提升玩家期待度與留存率。

展望未來，行動遊戲方面《Pew Pew Slime》繁體版《咻咻史萊姆》已於2026年02月10日開放事前預約，並宣布與《貓貓蟲咖波》正式聯動推出台港澳版。傳奇網路將陸續發布各款自研遊戲的最新進度，並採取多元化經營策略。端遊全球版《ASTRAL TALE-星界神話》及《晴空物語-REBORN》於1月底開始與台灣人氣原創IP《九藏喵窩》及《白爛貓》展開聯動，有效提升市場話題性並擴大玩家觸及族群。而《幻想神域-源神啟動》則將於2月迎來重磅更新！除了備受期待的跨界IP聯動，更將實裝全新職業及限時新年世界王，預期將帶動今年度營收成長。公司一如既往秉持穩健經營方針，專注提升產業技術水準，持續追求公司盈利成長與長期穩定發展。