禾伸堂財報／2025年全年EPS 6.58元、第4季獲利年增33% 擬配息5.8元

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。

2026-03-04 09:50