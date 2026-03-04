快訊

禾伸堂財報／2025年全年EPS 6.58元、第4季獲利年增33% 擬配息5.8元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

被動元件廠禾伸堂（3026）4日於董事會後公布2025年財報，去年在被動元件需求回溫、產品組合改善帶動下，全年營收與獲利同步走升；董事會並決議配發現金股利每股5.8元回饋股東，公司也將於5月25日召開股東常會，屆時股利案與後續營運方向將成市場關注焦點。

禾伸堂2025年第4季營收33.2億元，季減3.3%、年增3.9%；毛利率17.6%，季減0.6個百分點、年增2.5個百分點；營益率5.8%，季減2個百分點、年增2.3個百分點。獲利端，歸屬母公司業主稅後純益3.03億元，季增8.4%、年增33%，每股純益1.83元。

累計全年，禾伸堂2025年營收134.26億元、年增5%；全年毛利率18.8%、年增2.5個百分點；營益率8%、年增3.1個百分點。全年歸屬母公司業主稅後純益10.9億元、年增12.2%，每股純益6.58元，營運體質較前一年進一步墊高。

股東回饋方面，禾伸堂董事會決議針對114年度（114/01/01至114/12/31）盈餘分派，擬配發現金股利每股5.8元，現金股利總額約9.62億元。

展望後市，法人看好禾伸堂在高階／客製化MLCC等中高階產品布局，有機會隨AI伺服器平台升級而擴大出貨動能，並有助改善產品組合與獲利結構；特別是打入輝達（NVIDIA）供應鏈後，若後續放量進展順利，對營收與毛利率可望形成支撐。

