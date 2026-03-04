聽新聞
AES財報／2025年全年賺近四個股本 配發現金股利19.1元
電池模組股王AES-KY（6781）4日公布去年財報，稅後純益32.63億元，年增50.37%，創下歷史新高紀錄，每股純益為38.2元，賺近四個股本。此外，AES董事會決議擬配發現金股利19.1元，以4日收盤價1,020元計算，殖利率約為1.87%。
AES 2025年營收160.01億元，年增60.01%；毛利率35.91%，年減3.49個百分點；營益率24.23%，年增0.53個百分點。
AES 2025年第4季營收44.61億元，季增8.04%、年增39.84%；毛利率33.98%，季減0.96個百分點、年減5.72個百分點；營益率21.96%，季減1.24個百分點、年減3.64個百分點；稅後純益8.1億元，季增1.5%、年增11.72%，單季EPS為9.49元。
此外，AES董事會決議擬配發現金股利19.1元，為歷史新高紀錄。AES將於5月28日舉行股東會，屆時將進行全面董事改選。
