AES財報／2025年全年賺近四個股本 配發現金股利19.1元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）4日公布去年財報，稅後純益32.63億元，年增50.37%，創下歷史新高紀錄，每股純益為38.2元，賺近四個股本。此外，AES董事會決議擬配發現金股利19.1元，以4日收盤價1,020元計算，殖利率約為1.87%。

AES 2025年營收160.01億元，年增60.01%；毛利率35.91%，年減3.49個百分點；營益率24.23%，年增0.53個百分點。

AES 2025年第4季營收44.61億元，季增8.04%、年增39.84%；毛利率33.98%，季減0.96個百分點、年減5.72個百分點；營益率21.96%，季減1.24個百分點、年減3.64個百分點；稅後純益8.1億元，季增1.5%、年增11.72%，單季EPS為9.49元。

此外，AES董事會決議擬配發現金股利19.1元，為歷史新高紀錄。AES將於5月28日舉行股東會，屆時將進行全面董事改選。

每股純益 電池模組 毛利率

研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

群電（6412）4日公布2025年稅後淨利20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成，依今天收盤價97.1元推算，現金殖利率3.8%。

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣企業實力驚人，謝金河指出，緯創有望與HP、Dell平起平坐，聯發科則有潛力追上高通。隨著這些變化，台灣企業正在悄然成長為全球競爭者。

