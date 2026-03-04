聽新聞
臻鼎將於3月12日公布財報、召開法說會
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）4日公告公司114年度合併財務報告董事會召開日期董事會召集通知日：115/03/04，董事會預計召開日期：115/03/12公布114年度合併財務報告，另外先前已公告同日召開法說會。
臻鼎公告，召開法人說明會之日期：115/03/12，召開法人說明會之時間：15時00分 預計為線上方式。
臻鼎先前舉辦年終感恩晚會。董事長沈慶芳表示，臻鼎 2025 年營收達新台幣1,825.22億元、年增6.33%再創歷史新高，主要動能來自伺服器、光通訊與IC載板等高階產品逐漸展露效益。展望2026年，受惠高階AI應用需求延續、客戶規格升級帶動價量齊揚，以及新產能與新產品陸續貢獻下，公司有信心將進入數年高速成長階段，全年營收有望再創新高。
