聽新聞
0:00 / 0:00
達方去年每股賺0.51元創11年新低 擬配息0.5元
達方今天公布2025年財報，全年營收新台幣250.73億元，年增15.5%；歸屬母公司稅後淨利1.41億元，比2024年大幅縮水77.3%，每股稅後純益0.51元，創下近11年新低。
達方今天董事會通過每股擬配發現金股利0.5元，股息配發率達98%，對照今天收盤股價28.9元，現金殖利率1.73%。
達方旗下主要包括智能（AIoT）和綠能等2大事業，展望後勢，達方表示以電動自行車（E-Bike）為發展重心的綠能事業，在新投資的歐洲E-Mobility通路平台貢獻下，營收貢獻與動能顯著，隨市場庫存去化完成，達方將發揮歐、越兩地運籌綜效，重塑創新競爭優勢。
至於IT事業方面，達方將致力價值轉型與範疇擴大，在AI趨勢下突破成長，公司雙軸戰略不變。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。