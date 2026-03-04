達方去年每股賺0.51元創11年新低 擬配息0.5元

達方今天公布2025年財報，全年營收新台幣250.73億元，年增15.5%；歸屬母公司稅後淨利1.41億元，比2024年大幅縮水77.3%，每股稅後純益0.51元，創下近11年新低。

達方今天董事會通過每股擬配發現金股利0.5元，股息配發率達98%，對照今天收盤股價28.9元，現金殖利率1.73%。

達方旗下主要包括智能（AIoT）和綠能等2大事業，展望後勢，達方表示以電動自行車（E-Bike）為發展重心的綠能事業，在新投資的歐洲E-Mobility通路平台貢獻下，營收貢獻與動能顯著，隨市場庫存去化完成，達方將發揮歐、越兩地運籌綜效，重塑創新競爭優勢。

至於IT事業方面，達方將致力價值轉型與範疇擴大，在AI趨勢下突破成長，公司雙軸戰略不變。