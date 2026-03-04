快訊

經典賽／山本由伸扛首戰對決中華隊 「以最佳狀態站上投手丘」

史上首次！以軍F-35戰機擊落伊朗俄製戰機 德黑蘭爆空對空戰鬥

「台灣殷雄」陳偉殷回來了 傳奇左投加入情蒐團隊備戰世界棒球經典賽

聽新聞
0:00 / 0:00

達方去年每股賺0.51元創11年新低 擬配息0.5元

中央社／ 台北4日電

達方今天公布2025年財報，全年營收新台幣250.73億元，年增15.5%；歸屬母公司稅後淨利1.41億元，比2024年大幅縮水77.3%，每股稅後純益0.51元，創下近11年新低。

達方今天董事會通過每股擬配發現金股利0.5元，股息配發率達98%，對照今天收盤股價28.9元，現金殖利率1.73%。

達方旗下主要包括智能（AIoT）和綠能等2大事業，展望後勢，達方表示以電動自行車（E-Bike）為發展重心的綠能事業，在新投資的歐洲E-Mobility通路平台貢獻下，營收貢獻與動能顯著，隨市場庫存去化完成，達方將發揮歐、越兩地運籌綜效，重塑創新競爭優勢。

至於IT事業方面，達方將致力價值轉型與範疇擴大，在AI趨勢下突破成長，公司雙軸戰略不變。

母公司 營收 現金股利

延伸閱讀

葡萄王財報／去年全年 EPS 8.22元 將配息6元 前二月營收年增6.75%

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

弘塑去年財報股利皆佳 早盤股價逆勢走揚

正瀚財報／全年營收18.19億元 EPS 4.51元

相關新聞

研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成

群電（6412）4日公布2025年稅後淨利20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成，依今天收盤價97.1元推算，現金殖利率3.8%。

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣企業實力驚人，謝金河指出，緯創有望與HP、Dell平起平坐，聯發科則有潛力追上高通。隨著這些變化，台灣企業正在悄然成長為全球競爭者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。