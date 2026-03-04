研華法說會／啟動接班 劉克振：今年底自己將卸任執行長

研華（2395）4日舉行法說會，研華董事長劉克振預告，今年底將進行執行長（CEO）傳承，目前研華董事長及CEO都由我擔任，但到今年底自己會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班。

劉克振表示，今年底將進行執行長傳承，目前研華董座及CEO都由我擔任，但到今年底我會辭掉CEO位子，由研華三位共同總經理之一接班，未來研華架構會改成執行長、營運長及財務長，跟國際制度接軌。

劉克振指出，研華今年將進行董事會改選，預期我在做一屆董事長後，後面就要傳承了。

此外，劉克振表示，2025年是研華展現營運韌性並推動轉型的重要關鍵年。面對產業全面邁向AI化與邊緣運算加速發展的趨勢，研華將於2026年以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」作為品牌發展主軸，持續推動軟硬體深度協作，打造具備高度彈性與可擴展性的多元邊緣解決方案的最佳平台，並在AI時代扮演「邊緣AI落地」的重要倡議者，成為市場最受信賴的關鍵硬體與軟體平台供應商。

劉克振指出，研華將持續貫徹Niche-BU-Cluster與阿米巴經營模式，強化以高附加價值為核心的全球市場精耕策略，並建立橫跨八大區域的WWBO (Worldwide Business Operations)全球區域銷售營運總部模式，以更高紀律加速區域與產業版圖擴張。同步打造以Cross-Docking與AI自主營運為核心的全球端到端供應鏈，逐步實現涵蓋規劃、採購與供應協作的全流程可視化與自主決策能力，預計可達成超過80%端到端（End-to-End）與Cross-Docking覆蓋率，並提升約30%的庫存周轉效率及縮短50%生產周期，以支撐未來Edge AI應用快速成長所帶來的市場需求。