群電財報／2025年全年 EPS 5.2元 擬配發3.7元股息、配發率逾七成
群電（6412）4日公布2025年稅後淨利20.84億元，年減37.6%，每股純益5.2元，董事會決議擬配發3.7元現金股利，發放率逾七成，依今天收盤價97.1元推算，現金殖利率3.8%。
群電2月營收21.21億元，年減21.7%，月減23.7%，因適逢農曆春節假期，工作天數較去年同期顯著減少，公司表示，在智慧建築業務方面。累計今年前兩個月營收49.02億元，年減9.3%。
群電去年第4季EPS達1.17元；單季毛利率16.2%、營利率5%、淨利率%。公司表示，第4季本業獲利略遜於預期，主因客戶重要半導體短缺影響大瓦特數筆電電源出貨，加上智慧低碳業務專案進度遞延，整體產品組合未如預期。
展望2026年，群電表示，公司持續加大AI應用投入力度，聚焦高功率電源、AI伺服器及Telecom電源等關鍵產品線。相關新專案已陸續啟動並逐步取得階段性成果，部分產品完成驗證並進入小量試產階段，預計自第2季起逐步放量出貨，可望接力挹注營收動能，帶動營運逐季走升。
