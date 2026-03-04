快訊

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
義隆董事長葉儀晧。照片/本報系資料照
義隆董事長葉儀晧。照片/本報系資料照

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

義隆先前已公布過去年財報，合併營收為123.26億元，年減2.9％，歸屬母公司業主淨利為24.42億元，年減10.7％，每股純益為8.53元，去年第4季每股純益為2.57元。

針對本季展望，義隆預估將呈現淡季不淡，主要是品牌客戶有短急單，加上該公司部分高單價產品的銷量提升，因此單季營收將落在32億至34億元之間，約季增11.9％至18.9％之間，毛利率估計將介於46.5％至49.5％之間。

義隆指出，該公司觀察到即使客戶端下了短急單，庫存水位也沒有增加，評估對第2季以後影響應當不會太大。首季表現將優於過往，第2季客戶端的預估量也沒有下降，整體上、下半年業績比重應會呈現45比55。

由於記憶體供應吃緊，客戶端盡量運用於中高階機種以極大化產值，義隆也對於商用機種更加耕耘。義隆董事長葉儀晧提到，上、下半年筆電市場的銷量可能差不多，但因為後續有商用與高單價產品出貨，可望帶動業績增長。

同時，義隆去年AI相關業績比重約5％，該公司認為，今年將有機會達雙位數百分比。

關於無人機產品線，義隆先前已推出應用於遙控螢幕的直下式背光區域調光控制晶片與ISP影像處理晶片，該公司今年還會持續出貨相關雲台與避障模組，葉儀晧說，第二代產品希望能在今年第3季前量產。

而對於上游漲價議題，葉儀晧不諱言，部分供應商已宣布要漲價，義隆有多元供應來源，目前還在洽談，可能視供應商漲價幅度來分配訂單量。另外，該公司對於新產品也會更要求成本控制。至於對應客戶端，也仍在商討中，不過之前每季或每半年所給的降價，現今可能已難實行。

控制晶片 每股純益 業績

延伸閱讀

聚陽2026年上半年業績看增

文曄去年Q4每股純益3.46元 創單季新高 本季持續創高

雙鴻財報／2025年全年 EPS 大賺28.26元、創歷史新高

弘塑去年大賺逾四個股本 擬配發現金股利46元、配發率達101%

相關新聞

義隆首季展望佳 股價盤中漲逾半根停板

台股今日大跌，但IC設計大廠義隆（2458）首季展望佳，股價逆勢走揚，甚至早盤一度漲逾半根停板。義隆於3日召開法說會，該公司估計，首季業績將是淡季不淡局面，季增逾一成。

蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元

美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。

「1家緯創就能和HP、Dell平起平坐」聯發科市值有機會追上高通…謝金河：台灣企業悄悄變大了

台灣企業實力驚人，謝金河指出，緯創有望與HP、Dell平起平坐，聯發科則有潛力追上高通。隨著這些變化，台灣企業正在悄然成長為全球競爭者。

義隆營運淡季不淡 預期本季將有兩位數成長

IC設計大廠義隆（2458）昨（3）日召開法說會，看好今年AI產品營收比重有機會達雙位數百分比，首季營運估計淡季不淡，上、下半年業績比重約為45比55。

文曄去年每股賺11.61元

受惠AI帶動通訊與資料中心需求升溫，通路商文曄（3036）公布2025年第4季營收3,421億元，超越財測上緣的3,200億元；單季獲利41.9億元改寫單季新高。公司指出，Future營運復甦帶來效益逐步發酵，加上AI推升半導體需求，是獲利攀升的關鍵動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。