蘋果春季新品發表會 鴻海、新日興等供應鏈受惠

蘋果在本周陸續發布一系列春季新品，其中，包含iPhone 17e、iPad Air M4、搭載M5 系列的MacBook Pro、MacBook Air，以及Studio Display 2和Studio Display XDR專業顯示器。

法人機構表示，在台廠相關供應鏈中，在組裝代工廠的部分，蘋果的新品發布有助於主要的組裝代工廠商，包括鴻海（2317）等營收貢獻；新日興（3376）為Mac系列的Hinge主要供應商，預期2026年折疊式螢幕手機Hinge將有營收貢獻；而此次MacBook Pro以及MacBook Air所搭載晶片相關PCB規格與供應商並未出現大幅改變，主板供應商是華通（2313），軟板供應商主要為臻鼎-KY（4958），欣興（3037）則為載板主要供應商，近期營運都有望受惠。