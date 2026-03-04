聽新聞
ADR 跌4.33%、外資連四賣 台積電一度下探1,880元市值失守50兆元
美伊衝突恐成持久戰，Fed降息添變數，美股周二全面收黑，台積電（2330）ADR大跌4.33%，外資也連續4個交易日賣超，台積電4日一開盤就以1,895元開出，一度下探至1,880元，下跌55元，市值跌落50兆元，降至48.75兆元， 不過在低接買盤進場下，股價再站上1,900元。
台積電一開盤就失守1,900元關卡，以1,895元開出，一度下探至1,880元，逼近月線，影響大盤指數約430點；台股開低，以34,228.75點開出， 下跌94.9點，指數開低後急殺，跌點快速擴大至逾1,000點，一度下滑至32,950.04點，重挫1,373.61點，失守月線及33,000點關。
不過，台積電跌 1,900元之後吸引資金進場，股價往上急拉，收復1,900元， 大盤指數也往上拉升，跌勢收斂。
