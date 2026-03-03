順德財報／去年 EPS 1.66元 擬配發1.1元股息 啟動均熱片營收貢獻元年

順德工業（2351）3日公布2025年合併財報，合併稅後純益3.03億元、年減55.1%，每股稅後純益1.66元；董事會通過擬配發1.1元現金股利，配發率66.2%，以今天收盤價81.9元計算，現金殖利率1.34%。

順德去年第4季合併營收25.84億元，季增1.6%、年減5.5%，稅後純益1.45億元，季增66.6%、年增6.6%，每股稅後純益0.8元，單季獲利為去年高點。

順德近幾年積極跨足半導體與AI伺服器產業，隨著均熱片預計第2季起出貨、下半年逐步放量，順德已將今年訂為「均熱片營收貢獻元年」，未來將成為挹注營收成長的新動能。

另外，美國關稅政策也逐漸明朗化，客戶庫存調節結束，今年1月起文具事業接單也明顯回溫。法人估，順德今年AI領域相關營收將迎來倍數以上增長，集團全年營收有望雙位數成長，進一步挑戰120億元以上歷史新高。

順德去年合併營收102.47億元、年減5.2%。隨著全球IDM大廠積極布局伺服器電源管理產品，積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫，今年1月合併營收9.43億元、月增5.1%、年增19.2%，為近十個月單月營收新高。

順德近年積極轉型為「電源管理全方位解決方案提供者」，位於彰化總部旁的新廠去年動工，預計2028年完工投產，未來將以生產Al高功率導線架、散熱模塊等高附加價值產品為主，後續將加入均熱片、IGBT模塊。

目前，順德Al領域營收約占整體營收的1%，隨著新案訂單陸續出，法人估，第2季以後每月可貢獻2,000餘萬元營收，第4季則上看5,000萬元以上營收；2028年以後占比拚10%以上。

值得注意的是，為反應高技術含量產品成本上升，順德已自去年10月起陸續調漲產品報價，今年第1季起全面適用新報價，平均漲幅在15%左右，有助提升毛利率表現。

順德是全球前三大導線架製造商，及高功率導線架第一大廠。產品廣泛應用於生活家電、5G基地台、電動車及國防工業等領域。近年來公司積極投入車用電子、AI伺服器及高功率電源管理等新興應用，營運重心與產品線全面升級。

順德表示，隨著AI伺服器市場快速成長，散熱與電源效率成為新的戰場。原應用於電動車的800V高壓直流電導線架（HVDC）技術移植至伺服器領域，可有效降低能耗與體積，並大幅降低整體散熱成本。

順德與主要客戶英飛凌（Infineon）、日本瑞薩（RENESAS）、羅姆（ROHM）、意法半導體（STMicroelectronics)等IDM大廠，積極布局伺服器電源管理產品，帶動相關零組件需求持續升溫。

另在歐系客戶高電流密度功率模組（VPD）的垂直供電穩壓器新品部分，該產品提升GPU及CPU高速運算性能和散熱效率，以實現高性能AI資料中心，亦於去年第4季開始放量，預計今年將倍數成長。