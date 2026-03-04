兆赫元月每股賺0.15元

兆赫（2485）昨（3）日公布應證交所要求公布自結獲利數字，1月每股純益0.15元，年增208%。

兆赫表示，客戶端產品驗證通過，出貨量明顯成長。

近期兆赫股價漲勢氣勢如虹，2026年以來從26.4元，一路走揚，昨日再度上漲4.9元，收54.4元，短線漲幅達106%。

兆赫2025年第3季每股淨損0.04元，累計前3季每股淨損1.13元，10月每股純益0.11元，單月轉虧為盈，延續10月獲利氣勢，12月營收3.28億元，年增129%，每股稅後純益0.12元。

兆赫今年1月營收3.8億元，年增163%，歸屬母公司業主淨利4,700萬元，年增208%，每股純益0.15元。

兆赫表示，客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，致使本月營收較去年同期大幅成長。

近年兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已打入美國有線電視多系統營運商（MSO），並從低雜訊降頻器（LNB）跨向低軌衛星新產品，未來營運可望穩步成長。